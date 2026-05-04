Trump advierte a Irán: Si atacan barcos estadounidenses, serán borrados de la faz de la tierra

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió el lunes que Irán sería “borrado de la faz de la Tierra” si ataca a buques estadounidenses en el Golfo Pérsico, en medio de una creciente escalada de tensiones tras el lanzamiento del llamado “Operación Proyecto Libertad”.

En una entrevista con Fox News, Trump afirmó que Washington respondería con contundencia ante cualquier agresión. “Tenemos más armas y municiones de mucha mayor calidad que antes. Tenemos el mejor equipo… podemos usar todo eso, y lo haremos, si es necesario”, dijo.

Las declaraciones se producen horas después de que el Comando Central de Estados Unidos confirmara que dos buques comerciales con bandera estadounidense cruzaron “con éxito” el Estrecho de Ormuz, escoltados como parte de la nueva operación militar destinada a garantizar la seguridad del tránsito marítimo.

El paso de los buques marca una primera fase del operativo, que busca restablecer la libertad de navegación en una de las rutas energéticas más estratégicas del mundo.

El secretario del Tesoro, Scott Besant, había informado la apertura del Estrecho. “El régimen iraní no controla el estrecho de Ormuz. Nosotros lo controlamos por completo”, afirmó.

Besant también acusó a Teherán de actuar como una amenaza para la navegación internacional. “Su armada ya no es una armada, se han convertido en piratas”, dijo.

El “Proyecto Libertad”, anunciado por Trump el domingo, incluye la creación de una “zona de seguridad reforzada” y el despliegue de destructores de la Armada estadounidense en el Golfo Pérsico. La operación surge tras amenazas de Irán de atacar fuerzas extranjeras que operen en la zona sin su autorización.