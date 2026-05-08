Trump anuncia alto al fuego de tres días en la guerra entre Rusia y Ucrania

Getting your Trinity Audio player ready...

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el viernes un alto al fuego de tres días entre Ucrania y Rusia para celebrar la victoria de la Unión Soviética en la Segunda Guerra Mundial.

"La celebración en Rusia es con motivo del Día de la Victoria; asimismo, lo es en Ucrania, dado que también desempeñaron un papel y un factor fundamentales en la Segunda Guerra Mundial", escribió el presidente en Truth Social.

"Este alto el fuego incluirá la suspensión de toda actividad militar y un intercambio de 1000 prisioneros de cada país", afirmó.

Trump dijo que la solicitud fue realizada directamente por él y agradeció al Vladimir Putin y Volodymyr Zelenskyy por aceptar.

"Es de esperar que esto marque el principio del fin de una guerra muy larga, letal y arduamente librada. Las conversaciones para poner fin a este gran conflicto —el mayor desde la Segunda Guerra Mundial— continúan, y cada día estamos más cerca de lograrlo", indicó.

Noticia en desarrollo.