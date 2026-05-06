Reino Unido sanciona redes rusas de tráfico para guerra en Ucrania; una cubana figura en la lista

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El Reino Unido anunció este martes sanciones contra una red internacional acusada de reclutar y traficar migrantes para combatir del lado de Rusia en la guerra en Ucrania, incluyendo a dos mujeres señaladas por captar ciudadanos cubanos mediante engaños y falsas ofertas de empleo.

Las medidas, divulgadas por el gobierno británico bajo el Reglamento de Sanciones contra la Migración Irregular y la Trata de Personas de 2025, apuntan contra la cubana Dayana Echemendia Díaz y la rusa Elena Smirnova, a quienes Londres acusa de participar en el reclutamiento fraudulento de cubanos para enviarlos al frente de guerra en Ucrania.

Según el Ministerio de Relaciones Exteriores británico, ambas mujeres utilizaban redes sociales y otros medios para promover supuestos empleos civiles “bien remunerados” en Rusia. Sin embargo, una vez en territorio ruso, los reclutas eran presuntamente obligados a combatir “contra su voluntad” en la invasión rusa de Ucrania.

“El Secretario de Estado considera que existen motivos razonables para sospechar que Dayana Echemendia Díaz participa o ha participado en actividades de trata de personas”, indicó el gobierno británico en la resolución. El texto agrega que los cubanos reclutados “sufrieron amenazas, abusos verbales y encarcelamiento”.

Las autoridades británicas sostienen que Elena Smirnova operaba de manera similar, ofreciendo empleos civiles a cubanos antes de que fueran trasladados al ámbito militar. Londres aseguró que las víctimas enfrentaban coerción y amenazas tras llegar a Rusia.

Las sanciones incluyen a 35 personas y entidades acusadas por su implicación en redes vinculadas a Rusia que reclutaban migramtes en África, Oriente Medio y Asia para utilizarlas en la guerra o en la industria militar rusa.

El ministro británico para Europa y Norteamérica, Stephen Doughty, calificó las prácticas de Moscú como “bárbaras” y acusó a Rusia de “explotar a personas vulnerables” y utilizarlas como “carne de cañón”.

Las medidas fueron anunciadas pocos días después de que la Federación Internacional de Derechos Humanos publicara un informe según el cual Rusia habría reclutado al menos 27.000 combatientes extranjeros desde 2022 mediante una red global enfocada en personas económicamente vulnerables.

El documento señaló que muchos de los reclutas eran atraídos con promesas de empleo o estudios, pero terminaban desplegados en zonas de combate con entrenamiento insuficiente y bajo condiciones abusivas. El informe estimó que cerca de una quinta parte de esos combatientes murió durante sus primeros cuatro meses en el frente.

Además de las dos mujeres vinculadas al reclutamiento de cubanos, el Reino Unido sancionó a varios individuos y compañías acusados de captar ciudadanos indios, africanos y de Oriente Medio para integrarlos al esfuerzo militar ruso o a fábricas de drones vinculadas al programa ruso Alabuga Start.

Entre los sancionados figuran también Polina Azarnykh, acusada de reclutar personas en África y Oriente Medio, así como empresas de India, Tailandia y China vinculadas al suministro de drones y componentes militares para Rusia.