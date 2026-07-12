El mundo despide a Lindsey Graham: "Fue un verdadero defensor de la libertad"

Getting your Trinity Audio player ready...

El mundo reacciona a la noticia de la repentina muerte del senador republicano por Carolina del Sur, Lindsey Graham, quien falleció este sábado 11 de julio a los 71 años, tras una breve y repentina enfermedad.

El presidente Donald Trump, de quien Graham fue uno de sus aliados más cercanos, lamentó su fallecimiento: "¡El senador Lindsey Graham, una de las mejores personas y senadores que he conocido, ha fallecido! Siempre estuvo trabajando y fue un verdadero patriota estadounidense. ¡Extrañaremos mucho a Lindsey! ", escribió en su cuenta de Truth Social.

Trump añadió que, próximamente, se anunciarán más detalles sobre el fallecimiento y arreglos fúnebres del senador republicano.

Tampoco se hicieron esperar las reacciones de los legisladores cubanoamericanos, toda vez que Graham abogó como pocos por el fin de la dictadura de La Habana.

“Profundamente entristecido por el fallecimiento del senador Lindsey Graham. Deja un legado de servicio público dedicado, un compromiso con la seguridad nacional y una lucha inquebrantable por la libertad. Lourdes y yo oramos por su familia y sus seres queridos. Que descanse en paz”, señaló el congresista Carlos Giménez, republicano de la Florida.

En igual sentido se pronunció la congresista María Elvira Salazar, quien, al igual que Giménez, representa a la Florida en el Capitolio.

“Me entristece profundamente el fallecimiento del senador Lindsey Graham. Lindsey fue un verdadero patriota y un servidor público entregado que dedicó décadas de su vida a nuestro país. Su servicio y su compromiso con el pueblo estadounidense dejan una huella perdurable en nuestra nación”, escribió Salazar.



“Mis oraciones están con su familia, sus seres queridos y el pueblo de Carolina del Sur en estos momentos difíciles. Que descanse en paz”, concluyó la representante cubanoamericana.

“Tia y yo lamentamos profundamente la noticia del repentino fallecimiento de Lindsey. Él fue más que un colega; fue un amigo para ambos. Extrañaré trabajar con él en nuestra pasión compartida: proteger la seguridad nacional. Que Dios te bendiga, amigo mío. Nuestra nación te debe una deuda de gratitud por tus años de servicio en favor de los habitantes de Carolina del Sur y de todos los estadounidenses. Nuestro país es más fuerte y seguro gracias a tu liderazgo inquebrantable”, manifestó por su parte el representante federal republicano de Florida Mario Díaz-Balart.

Su colega en el Senado, Rick Scott, también emitió una emotiva declaración, tras conocer la noticia.

“Anne y yo estamos consternados y profundamente entristecidos al enterarnos del fallecimiento del senador Lindsey Graham. Les pedimos que nos acompañen a tener presentes en sus oraciones a su familia, amigos y equipo de trabajo durante estos momentos”, dijo Scott.

“Lindsey fue un buen amigo y un servidor público dedicado a la gente de Carolina del Sur y de los Estados Unidos. Sabía lo que significaba superar circunstancias difíciles y construir una vida con propósito. A lo largo de su trayectoria en la Fuerza Aérea y en el Congreso, Lindsey dedicó su carrera a la defensa nacional de Estados Unidos y a la libertad en todo el mundo. Me siento agradecido de haber trabajado con él. Extrañaremos profundamente su labor como legislador y su amistad”, agregó el senador floridano.

Personalidades internacionales también expresaron su dolor por la muerte de Graham. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, dijo estar profundamente entristecido por la noticia del fallecimiento del senador estadounidense.



"Fue un verdadero defensor de la libertad y de los valores que hacen de nuestro mundo un lugar más seguro. Visitó Ucrania diez veces durante los años de la invasión rusa a gran escala y estuvo aquí con nuestro pueblo cuando más se le necesitaba. Mantuvimos un diálogo constante y echaré de menos nuestras conversaciones. Nos reunimos dos veces la semana pasada", escribió en un post en redes sociales en el que expresó sus condolencias a la familia.



Zelenskyy destacó que Graham fue un defensor del apoyo bipartidista y bicameral a Ucrania. "En las últimas semanas había estado trabajando en importantes iniciativas que podrían contribuir a la paz, incluyendo sanciones más severas contra Rusia. Siempre estaremos especialmente agradecidos por el reconocimiento a nuestro pueblo y las palabras de admiración por la valentía de los defensores de Ucrania", subrayó. "Estados Unidos y el mundo han perdido a un líder decidido".

Graham se reunió con Zelenskyy en Kyiv el viernes, 10 de julio. El mandatario ucraniano afirmó que ambos conversaron sobre las necesidades de defensa aérea de Ucrania y el proyecto de ley de sanciones contra Rusia. El senador estadounidense dijo que China podría desempeñar un papel decisivo presionando a Rusia para que inicie conversaciones de paz, contribuyendo así a poner fin a la guerra en Ucrania.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, manifestó su pesar por la pérdida del senador Graham, a quien consideró un gran amigo.



"Sara y yo lamentamos profundamente, junto con el pueblo estadounidense, la pérdida de nuestro querido amigo, el Senador Lindsey Graham. En nuestra reciente reunión, dije: «Lindsey es un gran amigo de Israel y un amigo muy querido. No tenemos mejor amigo que Lindsey»", escribió en un post en X.

Netanyahu dijo que Graham comprendía que la seguridad de Israel y de Estados Unidos son inseparables. "Dedicó su vida a defender a Estados Unidos, a fortalecer nuestra alianza y a defender el mundo libre. Israel ha perdido a uno de sus más grandes amigos. Estados Unidos ha perdido a un gran patriota. Yo he perdido a un querido amigo", señaló.



Mientras, el príncipe heredero Reza Pahlavi, dijo que la noticia del fallecimiento del senador Graham lo entristeció profundamente, y lo llamó "amigo incondicional del pueblo iraní" y "orgulloso defensor de la libertad".



"En momentos en que se requería claridad moral y determinación, el senador Graham siempre estuvo del lado correcto. En tiempos en que los amigos y aliados del pueblo iraní eran escasos, los acompañó en la lucha contra la tiranía. Utilizó su posición e influencia para asegurar que las voces de quienes luchaban por la justicia fueran escuchadas en los centros de poder", escribió en la red social X.

"Los iraníes jamás olvidarán el apoyo del senador Graham durante la Revolución del León y el Sol, y siempre honrarán su memoria con profunda gratitud y respeto", añadió Pahlavi desde el exilio.