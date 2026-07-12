Fallece Lindsey Graham, el senador de EEUU que abogó por liberar a Cuba

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El senador republicano por Carolina del Sur, Lindsey Graham, falleció a los 71 años tras una "breve y repentina enfermedad", según informó su oficina y reportaron diversos medios estadounidenses este 12 de julio de 2026. Graham fue durante más de dos décadas una de las figuras más influyentes del Partido Republicano en materia de política exterior y uno de los aliados más cercanos del presidente Donald Trump.

"¡El senador Lindsey Graham, una de las mejores personas y senadores que he conocido, ha fallecido! Siempre estuvo trabajando y fue un verdadero patriota estadounidense. ¡Extrañaremos mucho a Lindsey! Próximamente se anunciarán más detalles y arreglos. ¡Qué triste! ", escribió Trump en su cuenta de Truth Social.

Además de sus posiciones sobre Ucrania, Irán e Israel, Graham destacó por mantener una de las posturas más confrontacionales hacia el gobierno cubano. Durante años calificó a Cuba como una "dictadura comunista" y sostuvo que el sistema político de la isla estaba próximo a su colapso, defendiendo abiertamente políticas orientadas a provocar un cambio de régimen. Estas posiciones lo convirtieron en una de las voces más visibles de la línea dura republicana respecto a La Habana.

Entre sus declaraciones más conocidas, Graham insistió en que los días del gobierno cubano estaban contados y aseguró repetidamente que el pueblo cubano terminaría liberándose del comunismo. También promovió la idea de que, una vez abordadas otras prioridades internacionales, Washington debía centrar mayores esfuerzos en impulsar transformaciones políticas en Cuba.

"Estoy en Miami ¿Ves esta gorra? ¡Cuba libre! ¡Manténganse atentos! La liberación de Cuba está cerca... Estamos marchando por el mundo, eliminando a los malos. Trump es el mejor Comandante en Jefe de todos los tiempos. Irán está cayendo y Cuba es la siguiente", afirmó el senador republicano por Carolina del Sur en marzo pasado, en una entrevista con Fox News.

El senador apoyó activamente campañas bajo el lema "Free Cuba" (Liberen a Cuba), con las que buscaba aumentar la presión política y diplomática sobre La Habana. En numerosas apariciones mediáticas defendió la necesidad de promover gobiernos alineados con los intereses democráticos y económicos de Estados Unidos en el hemisferio occidental.

Graham fue además un crítico constante de la situación de los derechos humanos en la isla. Acusó al gobierno cubano de ejercer represión política y denunció presuntos abusos contra sectores religiosos, incluyendo sacerdotes y monjas, como parte de sus argumentos para justificar una política más agresiva hacia el país.

Durante el restablecimiento de relaciones diplomáticas con La Habana, bajo la administración demócrata del presidente Barack Obama, Graham se opuso a la apertura de una embajada en la isla e intentó usar un proyecto de presupuesto de asistencia internacional para frenar las construcciones que necesitaba la sede consular estadounidense.

"Como presidente, no acataría esta decisión con Cuba y cerraría la embajada hasta que los hermanos Castro cambien su comportamiento. Al sugerir que la dictadura cubana es un gobierno aceptable o normal, estamos enviando el peor mensaje posible en el momento más crítico", declaró entonces.



Añadió que la decisión de Obama de abrir la embajada en La Habana dificultaría "un buen acuerdo con Irán", y que el próximo presidente estadounidense lograra restablecer el orden mundial. "Temo que Assad, Putin, China y los terroristas que desean hacernos daño interpreten esto como una señal más de la continua debilidad estadounidense".

En el terreno económico, respaldó el endurecimiento de las sanciones estadounidenses, incluyendo mayores restricciones al suministro de combustible y medidas dirigidas contra terceros países que mantuvieran relaciones energéticas con Cuba. Según su visión, la presión económica era una herramienta clave para debilitar al gobierno cubano, al que describía como vulnerable y "listo para caer".

La muerte de Graham marca el fin de una carrera política de más de tres décadas en Washington durante la que defendió una estrategia de máxima presión contra gobiernos autoritarios, considerados adversarios por Estados Unidos, entre ellos Cuba.