Retiran valla por presos políticos en la ciudad que acoge la cumbre CELAC-UE (VIDEO)

Una valla que exigía la libertad para las personas presas por motivos políticos en Cuba, Nicaragua y Venezuela fue retirada en menos de 24 horas por orden de la Alcaldía de Santa Marta, Colombia, denunció el Instituto Raza e Igualdad.



Esta ciudad acoge la IV Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y la Unión Europea (UE) que tendrá lugar el domingo.

"¡Este acto es censura y vulnera nuestro derecho a la libertad de expresión! Desde Raza e Igualdad seguiremos denunciando las violaciones a los derechos humanos y exigiendo democracia y libertad en Cuba, Nicaragua y Venezuela", indicó la ONG con sede en Washington D.C.

El cartel colocado a las afueras del aeropuerto internacional Simón Bolívar denuncia que cada persona encarcelada en estos países por defender los derechos humanos representa "una promesa incumplida de la democracia".



En la ciudad colombiana se darán cita representantes de 33 países de la Celac y los 27 de la UE.