Reportan más de 400 manifestaciones de descontento popular en agosto en Cuba

El Observatorio Cubano de Conflictos (OCC) compiló 424 protestas públicas durante el pasado agosto, 274 de ellas relacionadas con Derechos Económicos y Sociales.



La organización apunta que “la escasez de efectivo seguida por la ‘bancarización”’ decretada por el régimen desató el incremento de las expresiones contestatarias, “al añadir colas de varios días para retirar dinero ─entre otras complicaciones─ a la agobiante vida diaria de los cubanos”.



“Ni el estado cubano, ni mucho menos los cubanos de a pie, estaban preparados para esta digitalización del dinero de la noche a la mañana. En Guantánamo, una trabajadora docente le dijo al diario Venceremos que había agotado sus ahorros familiares y que después le tuvo que pedir prestado a tres personas con la promesa de pagar cuando cobrara su salario debido a la escasez de efectivo y a los límites que le han puesto de 5.000 pesos”, indicó el periodista Rolando Cartaya, uno de los redactores del informe.



La creciente inseguridad ciudadana generó al menos 56 demostraciones públicas en respuesta a la “ola de violencia social”.



“Hay una ola de violencia en el país que tiene en vilo a la población. El gobierno no lo quiere reconocer expresamente, pero esto incluye asesinatos, desapariciones de personas, robos con violencia. En Arroyo Naranjo en el reparto Poey mataron a un niño de 14 años en una fiesta. Una persona comentaba ‘es probable que estuviera en una fiesta de adolescentes y sus padres estuvieran confiados, pero ahora mismo ningún lugar es seguro en este país”, refirió Cartaya.

El desamparo y abandono de las autoridades a los sectores vulnerables también suscitó expresiones de descontento, así como la inseguridad alimentaria, las deficiencias del sistema de salud pública y la crisis de la vivienda y los servicios públicos, como el del agua, la electricidad y los bancarios.



“La combinación de la agricultura estancada, la falta de importaciones y la inflación creciente están agravando la situación alimentaria en Cuba y eso está, sobre todo, afectando a las personas más vulnerables. Por ejemplo, se vende la carne de cerdo en Santa Clara a 550 pesos la libra: un pensionado con 1528 pesos de pensión ni puede soñar con comprar carne de puerco”, señaló el especialista.



“Lo de la salud pública es trágico porque están muriendo cubanos por falta de medicinas, de equipos, de insumos, incluso de médicos que muchos están en el extranjero. Hay un caso, una madre cubana, Gina Sao, denunció en Facebook que su hija tiene cáncer de mamá y tiene metástasis ósea y hepática. Se fue a hacer un examen TAC (Tomografía Axial Computarizada) y cuando llegaron el aparato estaba roto y se preguntaba, Gina ¿ahora tengo que pedir un turno para que dentro de cuatro o cinco meses me den el examen?, relató.



En cuanto al déficit de alimentos esenciales, la organización recuerda el Plan Pastoral 2023-2030 dado a conocer en agosto por los obispos católicos que calificaron el colapso alimentario en el país como el “más grave de los últimos decenios”.



Las manifestaciones públicas provocadas por violaciones de Derechos Civiles y Políticos fueron 150, de acuerdo a la recopilación del proyecto de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba.



Al respecto, el Observatorio documentó, en agosto, 44 actos de desafío “al Estado policial por parte de ciudadanos comunes o personalidades que enrostraron valientemente, de manera presencial o a través de las redes sociales y otros medios, las leyes reforzadas por el régimen para criminalizar el disenso y el ejercicio pleno de las libertades de opinión, expresión e información”.



“Algunos de ellos por gente muy conocida e influyente como los actores Luis Alberto García y Luis Silva, o la superiora de las Hijas de la Caridad en Cuba, Sor Nadieska, pero si me preguntas con cuáles me quedo, me quedo con esas madres que se plantaron una en el Partido Comunista provincial en Santa Clara con sus 3 hijos, otra que en Arroyo Naranjo bloqueó la calle con madera y con sombrillas y se paró en el medio con sus cuatro hijos menores en protesta por las pésimas condiciones de su vivienda y los vecinos de Figuras entre monte y Tenerife, en Centro Habana que protestaron asegurando que solo se resuelven las cosas en Cuba cuando uno protesta”, subrayó el comunicador.



El Observatorio Cubano de Conflictos cataloga como protestas para su informe mensual a las manifestaciones presenciales como sentadas, cacerolazos y marchas; a los grafitis, declaraciones a medios independientes, comentarios dejados en medios oficiales, posts, fotos, videos, memes y transmisiones directas en las redes sociales”. Incluye, además, “otros formatos como dibujos y composiciones musicales o poéticas, etc”.