Relator ONU para la Libertad de Reunión y Asociación escuchó testimonios de víctimas de la represión en Cuba

Activistas y familiares de presos políticos cubanos se reunieron el jueves de esta semana con Clément Nyaletsossi Voule, Relator Especial de Naciones Unidas sobre el Derecho a la Libertad de Reunión Pacífica y de Asociación.



El encuentro virtual fue organizado por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, con sede en Madrid, según explicó desde Panamá a Martí Noticias Yaxys Cires, Director de Estrategias de esta entidad.



“Esta reunión fue solicitada por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos en una de sus visitas recientes a Ginebra. Se pudo realizar en el formato digital, que tiene sus limitaciones, pero que, por lo menos, posibilita que los protagonistas, en este caso las víctimas, hayan sido escuchadas”, dijo el activista.



Cires señaló que “es importante que este tipo de encuentros ocurra en un contexto en que muchos parecieran que prefieren no hablar de los derechos humanos, no hablar de la represión, de la situación de los presos políticos, porque son temas incómodos para los intereses económicos y geopolíticos internacionales. Escuchar a las víctimas, escuchar a los familiares de los presos políticos, a activistas perseguidos, es clave en este momento para no invisibilizar la situación que están viviendo”.

En la reunión con el señor Voule, licenciado en Derechos Fundamentales por la Universidad de Nantes y máster en Derecho internacional humanitario, también participó el expreso político cubano Alejandro González Raga, director ejecutivo del OCDH.

En redes sociales, Albert Fonse, hermano del preso político del 11 de julio Roberto Pérez Fonseca, dio a conocer su participación en el intercambio.



“El relator se comportó bastante receptivo, me hizo preguntas y yo traté de abarcar lo más que pude, en el panorama de los presos políticos a nivel nacional, mencionando nombres concretos y hechos en concreto. También hablé de casos específicos, del caso de mi madre y de otros familiares que no les permiten la asociación, o sea, no le permiten reunirse, como el movimiento de Cuba de Luto, movimiento que fundé”, dijo el viernes a Martí Noticias.

Desde la isla, la periodista independiente Camila Acosta, en su cuenta de Twitter informó sobre su diálogo con el alto funcionario de Naciones Unidas.

“Agradezco al Relator Especial de ONU para la Libertad de Asociación por escuchar a víctimas de la represión del régimen de Cuba. Esperamos que resulte en una respuesta contundente de denuncia y rechazo a las violaciones de Derechos Humanos”, escribió la reconocida periodista.