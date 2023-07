Presos políticos protestan vestidos de blanco en diferentes prisiones de la Isla

El preso político Yander Rodríguez Iglesias continúa la protesta que inició el domingo en reclamo de su libertad y la de todos los que, como él, están encarcelados por ejercer sus derechos fundamentales.

Con su acción, el joven busca llamar la atención de la comunidad internacional acerca del segundo aniversario de las históricas demostraciones antigubernamentales del verano de 2021.

“Desde el domingo, Yander se rapó la cabeza, se quitó el uniforme y se vistió de blanco. También quitó la colchoneta y está durmiendo en la tabla. Ahora me llamó un compañero y me dijo que esté tranquila que está bien. Le pregunté si lo han maltratado o si le han dado golpes, pero me respondió que no, que ‘ellos (los guardias) no lo pueden tocar’, indicó su madre Dorellys Iglesias a Martí Noticias.

Rodríguez Iglesias, participante de las protestas del 11 de julio en Güira de Melena, Artemisa, cumple su sentencia de 12 años de privación de libertad en el Combinado del Este de La Habana.

“Hasta ahora está en su destacamento, en su misma cama, no lo han metido todavía en una celda de castigo, pero no lo dejan hacer la llamada porque, cuando los reclusos están en protesta, no los dejan bajar, y menos sin el uniforme, vestido de blanco”, explicó la madre.

También en el Combinado del Este, un número no precisado de presos políticos fueron despojados a la fuerza de la ropa blanca que vestían en homenaje a los sucesos del 11 de julio de 2021.



Algunos fueron castigados en celdas de aislamiento, denunció Yunisleydis Rillos Pao, esposa de Idael Naranjo.

“Idael se vistió de blanco y lo dejaron en calzoncillo con un solo pulóver. Lo pusieron en celda. Sabemos que no fue él solo”, precisó.

Aunque los presos que realizan acciones cívicas no tienen derecho a las llamadas telefónicas reglamentarias, se valen de otros reos para informar a los familiares.

En la prisión de Guamajal, Villa Clara, varios presos políticos realizan una protesta Se trata de los manifestantes del 11J, Armando Guerra Pérez, Maykel Fleites Rivalta y José Rodríguez Herrada, cuya esposa, Yakelín Licor, confirmó la información a nuestra redacción:

“El 10, el 11 y el 12, ellos van a rechazar la comida del penal, van a alimentarse del ‘saco’. No es una huelga, es una manifestación contra su encierro. Él me explicó, en una llamada telefónica que me hizo el lunes en la mañana, que están los manifestantes y otros presos políticos que no son de las protestas del 11 de julio”.

Por otro lado, un grupo de prisioneros políticos internados en las cárceles de Quivicán y Melena del Sur, en Mayabeque, y el penal Ivanov, ubicado en el municipio habanero El Cotorro, convocaron en una “declaración” a unirse a todas las fuerzas que defienden la libertad y la democracia para Cuba.

Juan Enrique Pérez Sánchez, Nilo Abrahantes Santiago, Maikiel Peña Suárez, Aníbal Yasiel Palau Jacinto, Luis Enrique Alvarez González, Roberto Pérez Fonseca, Evelio Ruiz Herrera Duvergel, Rolando Yusef Pérez Morera, Nosley Domínguez Linares, Emmanuel Robles Pérez, Yasiel Martínez Carrasco y William Valero Suárez firmaron la carta, donde aseguran que son parte del Movimiento Libertad y Derecho y se comprometen a no cesar la lucha hasta restaurar la democracia y el respeto a los derechos humanos en su país.

“Yo sé la actitud y la firmeza de Aníbal Yasiel. Eso sí está más que probado, declarado por él mismo y respaldado por mí. Eso es irrevocable”, recalcó Laida Yirkis Jacinto Abad, madre de Palau Jacinto, firmante de la misiva divulgada por el activista cubano exiliado en Canadá Alberto Ortega Fonseca.