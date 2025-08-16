"No esconden sus lujos y privilegios", otro hijo de Díaz-Canel viaja como representante del régimen

Getting your Trinity Audio player ready...



El gobernante de Venezuela, Nicolás Maduro, presentó esta semana a un hijo del dictador cubano Miguel Díaz-Canel como parte de una delegación oficial cubana que viajó a Caracas, un hecho que ha sido denunciado como nepotismo, despilfarro y robo.

La cadena Telesur mostró imágenes de la presentación que hizo Maduro de Miguel Díaz-Canel Villanueva.



“Miguel Díaz-Canel hijo”, así lo presentó el gobernante chavista en una reunión en el Palacio de Miraflores.

En una nota de prensa sobre la reunión, la cadena Telesur se refirió al joven nacido en 1993 como "el compositor Miguel Díaz".

La visita del líder de la banda de pop-rock D'Cuba a la casa presidencial venezolana fue vista como otro ejemplo de nepotismo y de despilfarro de recursos públicos, en medio de la crisis sin precedentes que sacude a la isla de un extremo a otro.

"La familia de Díaz-Canel parece que lleva el gusto por los viajes en vena. Aquí está Miguel Díaz-Canel Villanueva, el hijo del medio que tiene un grupo musical, como parte de una "delegación" cubana que fue a Venezuela para celebrar el aniversario del natalicio de Fidel Castro. Y ahí está sentado con Maduro en la primera foto, en medio de otros funcionarios cubanos, como si él también lo fuera. En Telesur lo presentaron simplemente como "Miguel Díaz-Canel hijo", porque realmente no hay mucho más que decir", comentó el periodista cubano José Raúl Gallego.

"¿Fue a cantar? ¿Fue como un funcionario? Sabrá Dios, lo que sí sabemos es con qué dinero fue: con el dinero producido por los cubanos, pero que no se emplea para comprar las medicinas, el petróleo y la comida que tanto necesitan los cubanos, sino para los viajes de los nenes y las carteras de la Machi", dijo en referencia a Lis Cuesta Peraza, a quien se le conoce popularmente con ese apelativo.

En ocasiones anteriores ha sido, Manuel Anido Cuesta, el hijastro de Díaz-Canel, quien ha viajado en numerosas giras de gobierno, donde se le ha visto compartir con líderes mundiales en la Santa Sede, Italia, Corea del Norte, Vietnam, Dubai, Venezuela, Angola y México.

El hijo de Lis Cuesta Peraza formó parte de delegaciones oficiales y reuniones de alto nivel, desempeñándose como asesor presidencial.

Tal y como sucedió con su hermanastro, la salida de Díaz-Canel Villanueva ha generado también un fuerte rechazo.

Malversadores, corruptos, ladrones y estafadores de los fondos públicos, les han llamado los internautas.

"Ya no hay quien los detenga, no esconden sus lujos y privilegios, el pueblo paga y aguanta", escribió un cubano.