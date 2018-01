"Se me unió el cielo y la tierra": Médico cubano sobre fin de beneficio migratorio

El doctor cubano Eduardo Herrera recuerda su conmoción hace un año, cuando el expresidente Barack Obama sorprendió con el anuncio del fin de la política "pies secos, pies mojados" y del programa Parole para médicos cubanos.

El 12 de enero de 2017 se anunció que quedaba suprimido el programa de alivio migratorio que permitía solicitar asilo a profesionales médicos cubanos que abandonaran sus misiones internacionales o que cursaran estudios en el exterior, iniciado en el año 2006 y conocido como "Programa Parole para Profesionales Médicos Cubanos" (CMPPP).

"Se me unió el cielo y la tierra. Perdí toda la esperanza de mejorar la vida y vivir dignamente como viven los seres humanos fuera de los países que tienen este tipo de regímenes y dictaduras", dijo Herrera a Radio Martí.

Salió de Cuba hace un año y cuatro meses rumbo a la Isla de Santa Lucía. Su meta era llegar a Estados Unidos.

Su itinerario es parecido al de miles de cubanos. Tras dejar Santa Lucía permaneció 11 meses en Trinidad y Tobago.

Desde hace tres meses, -explicó-, está en Brasil.

"Yo que soy médico me siento muy afectado porque cuando llego a este país no me aceptan debido a que tienen médicos cubanos ahí y si permiten médicos fuera del convenio que tienen, Cuba retira a los médicos. Eso es un chantaje que ellos tienen con los gobiernos", dijo.

Además comentó que "la mayoría de los gobiernos ponen muchas trabas para que el médico que sale de Cuba pueda trabajar fuera de los contratos" que tienen con las autoridades de la isla.

Un grupo de doctores cubanos del programa Más Médicos en Brasil abandonaron sus misiones y están intentando hasta ahora sin éxito integrarse por su cuenta al mismo.

Las autoridades brasileñas les exigen que realicen exámenes para revalidar sus títulos si quieren aspirar a una plaza fuera del contrato pactado entre los dos gobierno con la intermediación de la Organización Panamericana de Salud.

Médicos han dicho en el pasado que el programa negociado los discrimina económicamente.

Herrera dijo además que el fin de la política migratoria ordenada por el expresidente Barack Obama ha desviado el rumbo de muchos cubanos.

"A diario se están viendo cubanos cruzando la frontera de Guyana, de Venezuela hasta Brasil y estos siguen camino y llegan a Uruguay o Chile que es donde los están recibiendo", dijo.