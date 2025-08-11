La falta de agua potable en Cuba: un problema que afecta a cientos de miles y genera indignación

Getting your Trinity Audio player ready...

Más de 860 mil personas enfrentan escasez de agua potable en Cuba, según las autoridades, que atribuyen la crisis a la sequía y la inestabilidad energética.

Según los datos oficiales, las provincias más afectadas son Santiago de Cuba, con unas 400 mil personas sin acceso al servicio; La Habana, donde unos 248 mil residentes permanecen sin abasto regular; Holguín, con más de 100 mil, y Ciego de Ávila, con alrededor de 90 mil.



En la provincia Sancti Spíritus, más de 35,600 personas enfrentan la falta del servicio de agua potable en sus hogares. Las autoridades locales reconocen esta situación, según una publicación del diario estatal Escambray, que también se ha referido a la calidad del líquido que reciben quienes aún tienen suministro.



Adriano Castañeda, un opositor residente en la ciudad de Sancti Spíritus, describió a Radio Martí que algunas de las zonas de la urbe no han recibido agua desde hace meses.



“En la parte sur, y en la parte norte también, de lo que le llaman el Consejo Popular Jesús María, los edificios, principalmente, están pasando mucho trabajo por el déficit de agua. No está llegando el agua por todo esto que decía: redes hidráulicas destruidas, salideros y demás”, señaló.



Ciudadanos que comentaron en un artículo del periódico local, mostraron su descontento. Uno de ellos expresó que el agua nunca ha sido transparente en Sancti Spíritus, y ahora llega sin tratamiento, conteniendo gusanos, larvas y otros organismos.

“Negra, totalmente, una pestilencia tremenda, y no hay tratamiento”, dijo Castañeda.



La falta de agua potable se extiende a lo largo de la isla. En Facebook, la usuaria Taimí Rodríguez que quejaba de una situación similar en su provincia, al centro del país. “Y en Camagüey también. Meses sin poner agua en el reparto La Caridad. Otra internauta indicaba: “En Granma, Manzanillo, casi 5 meses sin agua.



Mientras, una vecina de la capital cubana escribió en Facebook: “La zona baja del Vedado, en La Habana, sin agua. Ya hasta perdí la cuenta de los días. Ni acceso a pipas tenemos y ahora una nota informativa acerca de la rotura de una conductora”.



Precisamente, en la capital, la estatal aguas de La Habana, encargada del servicio, celebró el 10 de agosto el Día del Trabajador Hidráulico en su página de Facebook. En los comentarios de la publicación, una internauta escribió: “En la vida real, la mejor conmemoración es poner agua potable en las tuberías.



En el municipio Guanabacoa, que en taíno significa "lugar de aguas", residentes de la Loma de Corrales y de San Juan no tienen agua potable desde hace más de 2 meses. Anaelis, una vecina de esta última localidad, así lo explicó a Radio Martí. “Como desde el 27 de junio, hemos cogido una vez, a poquito, nada más”.



Anaelis precisó, además, que los residentes de la Loma de San Juan deben succionar el líquido de las tuberías para que los motores puedan bombearlo a los edificios y viviendas.



"Para poder poner los motores tienen que ponerse a succionar en las mangueras para poder halar el agua, y que les llegue para, entonces, puedes conectar el motor", explicó.



La residente de esa localidad habanera añadió que los camiones cisterna enviados por el Estado no han accedido a esa zona desde mediados de julio.



“Nos mandaron dos pipas con dos viajes cada una, que fue a poquito por casa, porque no alcanzaba", aseguró.



El único recurso que les queda es pagar el servicio de particulares, pero el costo de una pipa está fuera del alcance de muchos. “Poniéndonos a varios vecinos, es más de mi salario del mes lo que yo tengo que dar”, concluyó la mujer.