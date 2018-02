"Sergio y Sergei", del cubano Ernesto Daranas, llega a Festival de Cine de Miami

El filme "Sergio y Sergei", una cooproducción cubano-española del cineasta Ernesto Daranas, estará en la 35 edición del Festival de Cine de Miami programado del 9 al 18 de marzo.

Los organizadores dijeron que durante el evento se proyectarán 148 filmes de 50 países y se entregarán premios especiales a la actriz francesa Isabelle Hupert y al director español Carlos Saura.

Daranas es el director de la multipremiada película "Conducta", una obra que aborda los múltiples problemas sociales que enfrenta Cuba.

La agencia EFE informó que entre los filmes se presenta además la película "Candelaria", de Jhonny Hendrix-Hinestroza, y cooproducida por Colombia, Cuba, Argentina, Alemania y Noruega.

El Festival abrirá el 9 de marzo con el filme "Tully", de Jason Reitman (Juno y Young Adult). Para el cierre el 18 de marzo se espera el estreno mundial de la comedia española "Que baje Dios y lo vea", de Curro Velázquez, con la presencia de Alain Hernández, su protagonista.

"Tully", protagonizado por Charlize Theron, "es parábola y bálsamo a la vez ante nuestros tiempos convulsos y nos recuerda quiénes somos. No hay manera más hermosa de inaugurar nuestra 35ta edición que con esta película", expresó en un comunicado Jaie Laplante, director del Festival de Cine de Miami.

En los diez días del festival se presentarán 148 largometrajes narrativos, documentales y cortometrajes de todos los géneros, procedentes de 50 países diferentes. Treinta y ocho de los 148 fueron dirigidos o codirigidos por mujeres.

Entre otros invitados internacionales están el director francés Michel Hazanavicius, el guionista y director estadounidense Paul Schrader, el director español Mateo Gil y el actor alemán Jean-Marc Barr.

Los impulsores del Festival dijeron que entre los diez finalistas del Concurso Knight, dotado de 40.000 dólares, están "La otra historia del mundo" (Uruguay), de Guillermo Casanova; "Las hijas de abril" (México), de Michel Franco; "Los que aman, odian" (Argentina), de Alejandro Maci, y "Las leyes de la termodinámica" (España), de Mateo Gil.

También, "El fútbol o yo (Argentina), de Marcos Carnevale; "Sergio y Sergei" (Cuba/España), de Ernesto Daranas; "Una especie de familia" (Argentina), de Diego Lerman; "La cordillera" (Argentina/España), de Santiago Mitre; "Tiempo compartido" (México), de Sebastián Hofmann, y "El aviso" (España), de Daniel Calparsoro.

Además hay once finalistas para el Concurso Knight Made in MIA con un premio de 10.000 dólares, que está inspirado en el éxito internacional de "Moonlight", filmada en Miami, ganadora del Oscar a la Mejor Película del 2017 y dirigida por Barry Jenkins, que escribió el guión conjuntamente con Tarell McCraney.

El Concurso Knight de Documentales, con un premio de 10.000 dólares otorgado por votación del público, cuenta con 24 finalistas, mientras que para el Concurso de Largometraje Iberoamericano, patrocinado por HBO y dotado de 10.000 dólares, hay 25.

Los finalistas de este último premio son: "Al Berto" (Portugal), de Vicente Alves do Ó; "La otra historia del mundo" (Uruguay), de Guillermo Casanova; "Las hijas de abril (México), de Michel Franco; "Cenizas" (Ecuador/Uruguay), de Juan Sebastián Jácome, y "Bingo: The King of the Mornings" (Brasil), de Daniel Rezende.

"Candelaria" (Colombia/Cuba/Argentina/Alemania/Noruega), de Jhonny Hendrix-Hinestroza; "Cocote" (República Dominicana), de Nelson Carlo de Los Santos Arias; "El eterno femenino" (México), de Natalia Beristáin); "El futuro que viene" (Argentina), de Constanza Novick; "Temporada de caza" (Argentina/EEUU/Alemania/Francia), de Natalia Garagiola; "Los que aman, odian" (Argentina), de Alejandro Maci, "Matar a Jesús" (Colombia/Argentina) de Laura Mora, "La familia" (Venezuela/Chile/Noruega), de Gustavo Rondón Córdova.

"El último traje" (Argentina/España), de Pablo Solarz, "Las leyes de la termodinámica" (España), de Mateo Gil; "En el séptimo día (EEUU), de Jim McKay; "El río" (Bolivia/Ecuador), de Juan Pablo Richter, y "Sergio y Sergei" (Cuba/España), de Ernesto Daranas.

También están "Bajo la piel de lobo" (España), de Samu Fuentes, "Una especie de familia" (Argentina), de Diego Lerman, "La cordillera" (Argentina/España), de Santiago Mitre, "Tigre (Argentina), de Silvina Schnicer y Ulises Porra Guardiola, "Tiempo compartido" (México), de Sebastián Hofmann, "El aviso" (España), de Daniel Calparsoro, "Restos de viento" (México), de Jimena Montemayor Loyo.

Este año, el Festival le dará especial atención al mercado cinematográfico chino en la sección Cinema & China.

En la popular sección Reel Music destaca un largometraje sobre la estrella del flamenco Diego "El Cigala" y su exploración del mundo de la salsa en Cuba y otros países.

(Reporte de EFE)