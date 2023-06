Fariñas con síntomas de deshidratación a más de 48 horas de iniciada la huelga

Residentes de Guantánamo alertaron a Martí Noticias sobre las pésimas condiciones que sufren en sus comunidades y el abandono gubernamental para enfrentar el deterioro de la situación epidemiológica en el territorio, ante un aumento de los casos de dengue y Covid-19.



Un reciente reportaje del diario estatal Venceremos explica que el aumento de los casos de dengue coloca ya a la provincia en fase de alarma.



Sobre el tema, Leonel Heredia Carpintrú, subdirector del Centro de Higiene, Epidemiología y Microbiología (CPHEM), detalló en la publicación oficialista que se detectaron 750 focos en 548 viviendas, radicadas en la mayoría de los municipios guantanameros.



El funcionario llamó, además, a rescatar las medidas de distanciamiento social y lavado de las manos, para hacer frente al Covid-19, enfermedad que reporta 10 casos en las últimas semanas en los diferentes municipios.

Desde la ciudad de Guantánamo, el comunicador independiente Anderlay Guerra Blanco señaló que aún no se resuelve la acumulación de aguas albañales.



“El saneamiento de la ciudad es muy, pero muy malo, casi inexistente, aquí lo que principalmente está afectando son las afecciones respiratorias, dolores en el cuerpo... Pero no hay pruebas, no están haciendo ni PCR, y no hay medicinas”, comentó Guerra Blanco.



Victoria Martínez, que tiene a su hijo preso en espera de juicio en la prisión provincial Combinado Sur, explicó que en ese centro penitenciario las condiciones higiénico-sanitarias son muy precarias.



“Estoy bastante preocupada; yo tengo conocimiento de ese brote que hay de dengue. Cuando yo hablé con mi hijo, él me había dicho también que tuvo fiebre, y me dijo que tenía miedo, porque allí, cuando sabían que tenía fiebre, lo que hacían es que lo llevaban en los pisos de abajo, donde no tenían visita, no tenían ninguna atención", detalló la mujer.

Añadió que quiso llevarle a su hijo "unas vitaminas C y no se las dejaron siquiera pasar”.



En Caimanera, el también periodista independiente Yeri Curbelo describió la gravedad de la situación epidemiológica. “Sé que hay muchas persona que están presentando dificultades y problemas con el dengue. La higiene acá en Caimanera, es pésima, muchas calles con tupiciones de aguas albañales, no existe el PCR, el déficit de medicamentos es grande”, aseguró.



Emilio Almaguer, periodista que vive en Baracoa, advirtió que el municipio carece de un sistema efectivo "que garantice la recogida de basura", y que la acumulación de la misma ha traído "el aumento de roedores, y de plagas, por supuesto".



Almaguer habló, además, de la falta de recursos en los centros médicos.

"La falta de insumos en los hospitales. No hay para hacer reactivos, no hay para tirar una placa que requiere una persona que llega enferma, para que le diagnostiquen”, dijo.



Y desde la cabecera provincial, el activista Miguel Ángel López Herrera señaló:



“Aquí en el 3 Sur, entre Martí y Máximo Gómez, hay un vertedero, que eso está prácticamente en el centro del pueblo, que tiene más de cincuenta metros y no se hace absolutamente nada. Y no solamente en esa zona; hay varios puntos en la cuidad de Guantánamo donde la basura lleva semanas y semanas que no se recoge".



López Herrera dijo que esta falta de higiene contribuye a la crisis epidemiológica en el territorio, ante la falta de gestión gubernamental.



"Tú ves las personas con serios catarros, no le hacen ni siquiera la prueba. Las personas, muchas veces no se dirigen ni al hospital, ni al policlínico, porque prácticamente no hay medicamentos. No están fumigando, y la realidad es que no tienen recursos. No cuentan con los medios para poder enfrentar una crisis como la que está pasando en estos momentos desde el punto de vista sanitario, tanto con dengue como con Covid, esto es un desastre”, concluyó.