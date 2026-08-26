EEUU sanciona a La Habana por "exportar el marxismo, el resentimiento racial y la violencia comunista"

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A continuación, un editorial que refleja la postura del Gobierno de los Estados Unidos:

El régimen cubano ha patrocinado durante mucho tiempo una vasta red subversiva en Estados Unidos, destinada a identificar, captar y radicalizar a elementos subversivos, operando a menudo bajo el pretexto de intercambios educativos o culturales.

Recientemente, el régimen intentó aprovechar el centenario del nacimiento del déspota y líder comunista Fidel Castro para revitalizar esta red subversiva, trasladando a La Habana a una nueva brigada de simpatizantes internacionales para establecer contactos con funcionarios del régimen, declaró el Secretario de Estado Marco Rubio.

"La Administración Trump no se quedará de brazos cruzados mientras una potencia extranjera hostil busca explotar nuestras libertades... engañando y corrompiendo a ciudadanos estadounidenses con mentiras, tácticas de espionaje y otras acciones ilícitas, como parte de la razón de ser del régimen: exportar el marxismo, el resentimiento racial y la violencia comunista a todo el mundo".

En cumplimiento de la Orden Ejecutiva del Presidente Trump del 1 de mayo, titulada "Imposición de sanciones a los responsables de la represión en Cuba y de amenazas a la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos", el Secretario Rubio designó a tres dirigentes del sancionado Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP).

Entre ellos figura el presidente del ICAP, Fernando González Llort. Llort es un espía cubano convicto que cumplió 15 años de prisión en Estados Unidos por su papel en la tristemente célebre "Red Avispa" (Wasp Network), una enorme red ilegal de espionaje cubano descubierta en Florida a finales de la década de 1990. Tras su regreso a Cuba, ha continuado sus esfuerzos para desestabilizar a Estados Unidos.

El Secretario Rubio también designó a nueve entidades, incluido el Ministerio de la Construcción de Cuba, que sostienen el aparato represivo del régimen mediante el control de sectores económicos clave.

Estas designaciones dejan claro que la administración del presidente Donald Trump “no tolerará los esfuerzos del régimen cubano por financiar su represión o continuar su campaña, de décadas de duración, de actividades subversivas antiamericanas”, declaró el secretario Rubio.

Estas medidas se basan en la orden ejecutiva de enero de 2026, la cual determina que las políticas, prácticas y acciones del gobierno cubano “constituyen una amenaza inusual y extraordinaria... para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos”.

El presidente Trump señaló que el gobierno de Cuba perjudica a Estados Unidos mediante su apoyo a países hostiles, grupos terroristas transnacionales y actores maliciosos que buscan destruir a Estados Unidos.

De hecho, el régimen brinda asistencia a numerosos países hostiles y grupos terroristas, incluidos Rusia, China, Irán, Hamás y Hezbolá.

Desde hace mucho tiempo, Cuba ha proporcionado asistencia en materia de defensa, inteligencia y seguridad a adversarios en el hemisferio occidental, intentando eludir las sanciones de Estados Unidos y de la comunidad internacional diseñadas para garantizar la estabilidad de la región, defender el Estado de derecho y salvaguardar la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos.

Asimismo, el régimen comunista cubano persigue y tortura a sus opositores políticos; niega al pueblo cubano la libertad de expresión y de prensa; se lucra de manera corrupta de su miseria; y comete otras violaciones de los derechos humanos.

Estados Unidos tiene tolerancia cero ante los atropellos del régimen comunista cubano y lo hará responsable de sus acciones y relaciones maliciosas, al tiempo que mantiene su compromiso de apoyar las aspiraciones del pueblo cubano de vivir en una sociedad libre y democrática.