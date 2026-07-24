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A continuación, un editorial que refleja la postura del Gobierno de los Estados Unidos:

En julio de 2021, mientras miles de ciudadanos sacudían a Cuba con protestas sin precedentes, una canción de hip-hop se hizo viral en las redes sociales; su título —un juego de palabras que daba la vuelta a una de las frases predilectas de Fidel Castro— resonó entre la multitud. "Patria y Vida" sustituyó al eslogan comunista "Patria o Muerte".

La canción, creada por un grupo de artistas radicados en Miami y Cuba, abordaba los fracasos de un régimen que había estado robando a su pueblo y se convirtió en el himno de quienes buscaban esperanza y un renacimiento para su nación.

Las palabras volvieron a resonar recientemente, esta vez en el aeropuerto de Miami, donde partidarios se congregaron para recibir al ex prisionero de conciencia cubano Luis Manuel Otero Alcántara.

El artista y músico disidente, quien participó en el video de la canción, fue enviado a una prisión de máxima seguridad bajo cargos de "desorden público" y "difamación de los símbolos nacionales" tras las protestas de 2021, y acaba de ser liberado con la condición de aceptar el exilio.

El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, dio la bienvenida a Otero Alcántara, calificándolo de "valiente":

"El único 'delito' de Otero Alcántara fue negarse a guardar silencio y utilizar su arte para exigir las libertades básicas que se les han negado a los cubanos de a pie durante casi siete décadas", declaró el secretario Rubio.

"El temor del régimen a que los cubanos comunes expresaran la verdad sobre vivir bajo el comunismo y la represión constante quedó patente en su cobardía al encarcelar a Otero Alcántara. Por atreverse a imaginar una Cuba libre, fue acosado, detenido y encarcelado una y otra vez; pero hoy, se encuentra en el exilio".

El secretario Rubio también elogió al Movimiento San Isidro —un colectivo de artistas, periodistas y activistas que Otero Alcántara ayudó a fundar— por defender el derecho a la libertad de expresión en Cuba. Calificó al grupo como "un faro de esperanza para una generación de cubanos que se negaron a vivir bajo la tiranía".

Muchos de los que han protestado pacíficamente contra el régimen cubano permanecen en prisión, al igual que algunos colegas artistas de Otero Alcántara. Entre ellos se encuentra Maykel Castillo Pérez, coautor del himno y cofundador del Movimiento San Isidro.

"Exigimos la liberación inmediata de los más de 700 presos políticos detenidos injustamente por el régimen", declaró el secretario Rubio.

Otero Alcántara también planteó esta cuestión: "Seguiremos trabajando para que Cuba sea libre. Porque una Cuba libre significa que no habrá más madres ni esposas con seres queridos que sean presos políticos", afirmó.

"La comunidad internacional debe dejar de hacer la vista gorda ante las violaciones de los derechos humanos cometidas por el régimen cubano y unirse a nosotros para exigir el fin de su represión", dijo el secretario Rubio.