Otero Alcántara: "Un minuto que perdamos es un minuto más de dictadura"

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El artista y activista Luis Manuel Otero Alcántara, quien llegó este fin de semana a Estados Unidos tras cinco años de prisión política, cree que cada minuto cuenta en la lucha por la libertad de Cuba.

“Vamos a seguir trabajando y no vamos a perder un minuto, porque un minuto que perdamos es un minuto más de dictadura”, dijo en una entrevista concedida este lunes a Martí Noticias.

Otero Alcántara afirmó que continuará desarrollando su trabajo creativo y su activismo desde el exilio y señaló que una de sus prioridades será seguir reclamando la libertad de los presos políticos y mantener la atención internacional sobre la situación en la isla.

El exilio como única opción

El fundador del Movimiento San Isidro afirmó que desde el inicio de su encarcelamiento la Seguridad del Estado le dejó claro que no volvería a caminar libremente por las calles de Cuba.

Según relató, alrededor de tres semanas antes de su salida agentes de la Seguridad del Estado le comunicaron que la única alternativa para abandonar la prisión era aceptar el exilio. Otero Alcántara explicó que eligió viajar a Estados Unidos por la cercanía con Cuba y porque allí reside parte de su familia.

El artista describió los días previos a su viaje como un período de incertidumbre y vigilancia permanente. Tras salir de la prisión de Guanajay, estuvo bajo custodia de la Seguridad del Estado en una vivienda cercana a Guanabo mientras se completaban los trámites para un parole que le otorgó Estados Unidos.

Aunque pudo despedirse de algunos familiares y amigos, aseguró que todas sus conversaciones eran grabadas. “Yo estaba preso todavía. Simplemente me estaban llevando para otro sitio”, afirmó. El activista dijo que era consciente de que las autoridades podrían utilizar posteriormente las imágenes de esos días para intentar desacreditarlo.

“A mí me encantan las cámaras y las lentejuelas”, comentó. “Usarlo en mi contra depende de la percepción de nosotros, los que estamos construyendo narrativas”.

También sostuvo que funcionarios de la Seguridad del Estado aprovecharon ese período para conocer su estado emocional, sus planes futuros y medir hasta qué punto estaba dispuesto a negociar. Según su relato, las autoridades reconocían que no podían mantenerlo indefinidamente aislado debido a la presión internacional y a las gestiones impulsadas ante organismos internacionales.

"El arte me salvó"

Durante la entrevista, Otero Alcántara afirmó que la pintura fue el principal recurso que le permitió sobrellevar los años de encarcelamiento. El artista aseguró que continuó produciendo obras pese al aislamiento y a que parte de ellas fueron confiscadas. “Si me quitaban todas las pinturas, por lo menos 20 personas habían cambiado con las obras que hicimos en la prisión”, afirmó al explicar el impacto que tuvieron sus trabajos entre otros reclusos.

Preguntado por qué las autoridades le permitieron seguir pintando y finalmente sacar gran parte de sus obras, respondió: “Porque me moría y no me querían muerto”.

Otero Alcántara, que dedicó parte de la entrevista a reclamar la liberación del rapero y preso político Maykel Castillo Pérez, conocido como El Osorbo, dijo que el gobierno sigue utilizando a los presos políticos como fichas de negociación.

Sobre el futuro político del país, indicó que no espera un desenlace inmediato sino el inicio de una transición. “Yo no creo que haya un final. Yo creo que hay una transición, y las transiciones son hacia una evolución”, afirmó.

Otero Alcántara también se refirió a las conversaciones que mantenía con otros presos sobre una eventual acción militar de Estados Unidos contra Cuba. “La gente quiere que pase algo. La gente está loca porque pase algo”.