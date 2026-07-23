"Palo pa’ todo el mundo": Avispas Negras reprimen a manifestantes en Santiago de Las Vegas

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Residentes de Santiago de Las Vegas, incluidos vecinos del reparto Mulgova, salieron a protestar el miércoles en esa localidad del municipio Boyeros, en La Habana, por los prolongados apagones en el país.

Según testimonios recogidos por Martí Noticias y videos difundidos en redes sociales, los manifestantes se concentraron frente a una unidad policial situada en la intersección de la doble vía con las calles 11 y 7, donde hicieron sonar cazuelas y corearon consignas para exigir electricidad, agua, libertad y cambios políticos.

Una activista que participó en la protesta, cuya identidad Martí Noticias mantiene bajo reserva para evitar posibles represalias, relató que la movilización creció a medida que los vecinos se sumaban.

“Todo el mundo fue reuniéndose hasta que hicieron una masa, pero una masa grande. Era como un Primero de Mayo de antes. Todo el mundo se tiró para la calle, quemamos los tanques de basura”, dijo la mujer, quien aseguró que entre los manifestantes había personas de distintas edades.

“Se reunió todo el grupo, hicieron como un cordón y empezamos a tocar cazuelas. La gente decía que querían cambios, libertad y que pusieran la corriente y el agua”, agregó.

La protesta comenzó cerca de las 5 de la tarde en el centro de Santiago de Las Vegas y posteriormente se desplazó hacia Mulgova, donde todavía durante la madrugada permanecían personas en las calles.

Durante el recorrido fueron incendiados varios contenedores de basura. La activista afirmó que los manifestantes quemaron “todos los que se encontraban por el camino”.

Horas después, llegaron agentes de la Seguridad del Estado e integrantes de las tropas especiales de las Fuerzas Armadas, conocidas como Avispas Negras.

“A esa hora fue que llegaron unos carros blancos con personas vestidas de civil, unos viejos, y después fue que llegaron las Avispas”, relató.

Según su testimonio, los efectivos amenazaron con golpear a quienes permanecieran en las calles. “Las Avispas decían: ‘El que cojan en la calle es darle un palo... Palo pa’ todo el mundo’”, afirmó.

Bomberos acudieron posteriormente a las inmediaciones del policlínico local para extinguir las llamas de los contenedores incendiados. La testigo aseguró que durante el operativo las autoridades fotografiaron y filmaron a las personas presentes.

“Cuando llegó la pipa aquí a apagar los tanques frente al policlínico, los habían prendido completos. Ahí sí nos tiraron fotos”, dijo.

De manera paralela, usuarios de redes sociales reportaron protestas similares durante la misma noche en la Calzada del Cerro, también en La Habana.