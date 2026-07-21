Exponen plan de "respuesta rápida" de redes de apoyo al régimen cubano en EEUU ante eventual acción militar

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Un "Plan Nacional de Respuesta Rápida" elaborado por la organización National Network on Cuba (NNOC) muestra la capacidad de movilización y coordinación de las redes de solidaridad con el régimen de La Habana dentro del territorio estadounidense, revela el informe del Departamento de Estado publicado este lunes.



Según el documento, la NNOC comenzó a distribuir el plan en junio de 2026 con el objetivo de activar “acciones coordinadas a nivel nacional” en un plazo de 24 horas si se produjera una acción militar de Estados Unidos contra Cuba o una amenaza inminente de que ocurriera.



El informe señala que el documento se presenta como una estrategia para "hacer que sea política y materialmente costoso para el Gobierno de Estados Unidos emprender una guerra contra Cuba".

De acuerdo con la descripción del Departamento de Estado, el plan detalla mecanismos de activación, categorías de objetivos, prioridades operativas y cronogramas específicos para coordinar protestas en distintos puntos del país. El texto afirma que la estrategia incluye orientaciones diferenciadas según la ubicación geográfica y la densidad poblacional de cada zona para garantizar una "movilización rápida a través de las distintas zonas horarias".



El informe destaca que entre los objetivos prioritarios mencionados en el plan figuran edificios federales, bases militares estadounidenses y centros de detención u oficinas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). También se mencionan los estadios deportivos durante eventos de alta visibilidad como una categoría opcional de movilización.

"La guía de objetivos identifica con precisión el tamaño y la ubicación geográfica de unos 1.335 comandos, bases e instalaciones de entrenamiento militares de EEUU en todo el continente americano, así como de las llamadas «Cop Cities» (centros de entrenamiento y reclutamiento para las fuerzas del orden nacionales) en suelo estadounidense; se trata de una aplicación práctica de la doctrina tercermundista según la cual la represión ejercida por el gobierno de EEUU contra las «comunidades negras y marrones (raciales y étnicamente mixtas)» dentro del país forma parte del mismo fenómeno que la opresión imperialista estadounidense en el extranjero", subraya el reporte.

Uno de los aspectos que subraya el Departamento de Estado es la conexión que el plan establece entre la causa cubana y otras agendas políticas de la izquierda estadounidense. Según el informe, el documento instruye a los activistas a vincular la solidaridad con Cuba con campañas de defensa de inmigrantes y contra el ICE.



El plan también incluye herramientas para fortalecer la coordinación entre organizaciones afines. En ese sentido, el reporte de la cancillería estadounidense afirma que los participantes son dirigidos a usar recursos de "mapeo de poder", una metodología destinada a identificar aliados, organizaciones asociadas y puntos de influencia en diferentes comunidades para sincronizar acciones dentro de una red nacional.



Otro elemento destacado por el informe es la referencia a recursos desarrollados por la organización Black Alliance for Peace, presentada como una colaboradora frecuente de la NNOC. Según el texto, esa entidad creó un mapa que identifica instalaciones militares, centros de entrenamiento y otras infraestructuras relacionadas con la militarización estadounidense en el continente.

El Departamento de Estado sostiene que este material es promovido por sus autores como un "mapa de la militarización de Estados Unidos" que serviría como base para que estos activistas puedan "diseñar colectivamente estrategias sobre cómo y dónde organizarse y movilizarse".



Según el informe, la existencia de este "plan de respuesta rápida" demuestra el alcance organizativo de las redes de apoyo a Cuba en Estados Unidos y su capacidad para movilizar estructuras y activistas en un escenario de tensión bilateral. El documento presenta esta estrategia como evidencia de una coordinación sostenida entre organizaciones de solidaridad con Cuba y movimientos políticos de extrema izquierda dentro de la sociedad civil estadounidense.

"Las conferencias, mítines y delegaciones de viaje a Cuba organizados por la NNOC constituyen una muestra elocuente de la profunda penetración cubana incluso en los órganos institucionales convencionales de la izquierda estadounidense, logrando recabar el apoyo de representantes de importantes sindicatos, universidades de élite y poderosas fundaciones y ONG progresistas. El ICAP ha descrito a la NNOC y a sus organizaciones afiliadas como "la voz de Cuba en Estados Unidos", destaca el reporte del Departamento de Estado.