Cuba: La capital del comunismo del siglo XXI
El Departamento de Estado publicó un informe que desenmascara casi siete décadas de espionaje y actividades de influencia ideológica de Cuba en EEUU y presenta a La Habana como centro hemisférico de promoción de movimientos revolucionarios y operaciones de inteligencia contra su vecino del norte.
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