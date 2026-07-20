Exmilitares y activistas venezolanos respaldan informe de EEUU sobre la expansión del régimen cubano

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La publicación del informe “Cuba: la capital del comunismo del siglo XXI”, elaborado por el Departamento de Estado de Estados Unidos, reavivó el debate sobre el alcance de la influencia política, militar y de inteligencia ejercida por el régimen de La Habana en Venezuela y otros países de América Latina.

El documento sostiene que, desde la llegada de Fidel Castro al poder en 1959, el gobierno puso en marcha una estrategia internacional basada en operaciones de inteligencia, penetración ideológica y respaldo a movimientos revolucionarios.

Según el informe, el régimen cubano apoyó y entrenó a organizaciones insurgentes en distintos países latinoamericanos, entre ellos Venezuela, y desarrolló alianzas con gobiernos y actores internacionales en áreas relacionadas con la inteligencia y la seguridad.

Militares venezolanos en situación de retiro consideran que el documento estadounidense confirma denuncias formuladas durante décadas sobre la actuación de Cuba dentro de las instituciones venezolanas.

“Esto viene a ratificar lo que hemos venido denunciando por décadas. De hecho, uno de los motivos por los cuales militares venezolanos nos vinimos al exilio fue por la influencia de los cubanos castristas en Venezuela. Y acá también tenemos que cuidarnos, en Estados Unidos, porque ciertamente están acá”, afirmó José Antonio Colina, director de la organización Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio, VEPPEX.

Colina, militar retirado de la Fuerza Armada venezolana, sostuvo que la penetración cubana en las instituciones militares y de seguridad se hizo más evidente después de la llegada de Hugo Chávez al poder, en 1999.

“La presencia de militares cubanos y de la inteligencia cubana en Venezuela demuestra claramente por qué las Fuerzas Armadas y los organismos de seguridad dieron un vuelco total al sustentar una revolución por encima de los valores democráticos”, señaló.

La alianza de Cuba con Rusia

El informe también destaca la estrecha cooperación que Cuba ha mantenido con Rusia, China e Irán, mediante la cual habría consolidado una red de influencia que trasciende el ámbito latinoamericano.

Antonio Rivero, general retirado de la Fuerza Armada venezolana, aseguró que el papel de la antigua Unión Soviética fue determinante para la expansión del modelo cubano durante la Guerra Fría.

“Después de haber consolidado la toma del poder en 1959, Nikita Khrushchev le sirvió en bandeja de plata el apoyo necesario para lograr insertarse tanto dentro de Estados Unidos como dentro de Latinoamérica. Allí fijaron como objetivo el caso de Venezuela”, explicó Rivero.

El general retirado, quien denunció durante el gobierno de Hugo Chávez la presunta injerencia de Fidel Castro dentro de las instituciones militares venezolanas, señaló que Venezuela representaba un objetivo estratégico para La Habana.

“Venezuela, por su petróleo; Venezuela, por su posición geoestratégica, con fachada al Caribe y al Atlántico; y por el arraigo histórico de la lucha independentista”, expresó.

Rivero considera que ese interés se mantuvo durante los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, particularmente por los recursos energéticos y la ubicación geográfica del país.

Una amenaza para la seguridad hemisférica

Para Colina, la publicación del informe ocurre en un momento de debilitamiento de los movimientos de izquierda radical y podría impulsar nuevas acciones contra las redes vinculadas con el régimen cubano.

“Hay una pérdida de influencia de la izquierda internacional y la llegada de una administración que tiene una política agresiva contra la izquierda radical. Que se demuestre con pruebas que estos individuos han penetrado democracias sólidas, como era la de Venezuela, y esperemos que eso se erradique muy pronto”, declaró.

Rivero, por su parte, pidió que el contenido del documento no sea interpretado únicamente desde una perspectiva partidista, sino como un asunto de seguridad regional.

“Hoy Estados Unidos visualizó eso desde el punto de vista estratégico. Esa es la gran visión de un país como Estados Unidos y no debe ser visto como una posición del Partido Republicano. Debe ser visto desde la seguridad regional, hemisférica y de Estados Unidos”, afirmó.

Las reacciones de ambos militares venezolanos vuelven a colocar en el centro del debate el alcance de la influencia del régimen cubano dentro de las estructuras políticas, militares y de seguridad de América Latina, así como sus posibles implicaciones para la estabilidad democrática del hemisferio.