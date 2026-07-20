EEUU expone los tentáculos del régimen cubano: reacciones al informe del Departamento de Estado

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El congresista republicano Carlos Giménez respaldó al secretario de Estado Marco Rubio tras mostrar los tentáculos del régimen cubano en Estados Unidos en el informe publicado este 20 de julio por el Departamento de Estado: “Cuba: la capital de comunismo del siglo XXI”.

El texto resume cómo por más de seis décadas La Habana ha fomentado el extremismo de izquierda en territorio norteamericano y ha creado una red de espionaje e influencia para socavar los intereses estadounidenses.

“La dictadura en Cuba representa una amenaza real para la seguridad nacional de Estados Unidos. Hemos hecho las denuncias formales con pruebas correspondientes y hoy el secretario Rubio ha expuesto los tentáculos del régimen dentro de USA. Queda poco. Presión máxima y todo al fuego contra el régimen”, publicó Giménez en la red social X.

Por su parte, la congresista republicana María Elvira Salazar reaccionó igualmente en X a la publicación del informe del Departamento de Estado, un detallado expediente de las casi siete décadas de operaciones de espionaje y las actividades de influencia ideológica del régimen cubano como parte de lo que calificó de una campaña sostenida de subversión contra Estados Unidos en su propio territorio.

“Durante décadas, La Habana ha exportado más que comunismo. Exportó operaciones de inteligencia, subversión política y la maquinaria utilizada para construir dictaduras en todo el hemisferio. El informe del Departamento de Estado deja constancia de ello: Cuba ha sido el centro de mando del comunismo del siglo XXI. Siempre la he llamado la nodriza del mal. Ahora el mundo puede ver por qué”, escribió Salazar.

En declaraciones a Martí Noticias el doctor Orlando Gutiérrez-Boronat, secretario general de la Asamblea de la Resistencia Cubana, dijo que el documento demuestra por qué el régimen comunista de Cuba no sólo es una amenaza para su propio pueblo cubano, sino también para la seguridad nacional de Estados Unidos.

“Este informe demuestra claramente por qué la liberación de Cuba es necesaria para la seguridad de Estados Unidos y también para la liberación del pueblo cubano”, declaró Gutiérrez-Boronat.

El analista político Miguel Cossío destacó a Martí Noticias la particularidad del momento en el que sale a la luz este informe.

“¿Cuándo lo dice? En un momento en el que Estados Unidos, esta administración, está decidida a ponerle punto final, después de 67 largos años de una oscuridad absoluta por parte del régimen castrista sobre la sociedad cubana, y esta es una herramienta de presión muy importante y de acción también. Aquí vamos a ver investigaciones federales”, aseguró Cossío.