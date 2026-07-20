Noticiero de Martí Noticias
-Departamento de Estado acusa al régimen cubano de liderar una red internacional de influencia, espionaje y promoción revolucionaria. -Prisión preventiva para cubana que transmitió protesta contra apagones y el régimen. -Crece el descontento en La Habana: nuevas protestas por apagones.
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