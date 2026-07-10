Noticiero Martí Noticias

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-Comité contra la Desaparición Forzada activa acción urgente por la desaparición de Otero Alcántara. -Vecinos del barrio de Luyanó, protagonizaron una larga protesta debido a los prolongados apagones y la falta de agua -Denuncian que gobierno de Nicaragua anuló permisos de trabajo a 2.000 abogados.

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