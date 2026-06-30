Noticiero Martí Noticias

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-Régimen cubano ha convertido la represión en política de estado para impedir nuevas protestas, denuncia informe. -Pastor evangélico fue liberado tras segunda detención en menos de tres días. -La ONU avisa que se "reduce el periodo crítico" para el rescate de supervivientes en Venezuela

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