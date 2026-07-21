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EEUU aprueba parole humanitario para el rapero y preso político cubano Maykel Osorbo

Maykel El Osorbo. (Foto: Facebook)
Maykel El Osorbo. (Foto: Facebook)

Sumario

  • El Departamento de Estado otorgó el beneficio al coautor de Patria y Vida, quien cumple una condena de nueve años en una cárcel de máxima seguridad.
  • El Observatorio de Derechos Culturales advierte que aún no conoce si el régimen de La Habana le permitirá abordar un avión hacia el exilio.
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El Departamento de Estado de Estados Unidos aprobó un parole humanitario para el rapero y preso político cubano Maykel Castillo Pérez, popularmente llamado por su nombre artístico El Osorbo.

La información la hizo pública este 21 de julio, el Observatorio de Derechos Culturales (ODC), que aseguró que esta gestión se fundamenta en la certeza de que su encarcelamiento arbitrario coarta su libertad de expresión y creación artística, tiene un origen político y ha violado sus derechos humanos.

“Maykel Castillo está en la prisión de máxima seguridad de Guanajay, condenado a nueve años. Por lo tanto, le quedarían cuatro años por cumplir, pero ya recibimos la noticia de que su parole humanitario fue aprobado acá en Estados Unidos, lo cual le proveería una forma para salir del país, como él ya decidió que haría”, dijo Anamely Ramos, especialista del ODC.

“Esta es una decisión que Maykel toma cada vez que una oportunidad así aparece. No es la primera vez, pero realmente no tenemos confirmación aún de que el régimen de La Habana lo dejaría irse y estaremos dando más informaciones sobre eso en los próximos días, en las próximas semanas”.

El artista había sido trasladado el pasado 10 de julio, de la prisión Kilo 5 y Medio de Pinar del Río, a la cárcel de Guanajay, en la provincia Mayabeque, donde este martes recibió su primera visita.

Durante el encuentro, Osorbo confirmó que fue ubicado en el área conocida como “incrementada”, donde permaneció el también artista Luis Manuel Otero Alcántara, la mayor parte del tiempo de su reclusión.

El movimiento ocurrió apenas tres días después de que Luis Manuel fuera sacado de ese penal y llevado a una casa de visita de la Seguridad del Estado a esperar el permiso para viajar a Estados Unidos, según sus propias declaraciones a este medio.

Castillo Pérez cumple su sentencia por los delitos de desacato, atentado, desórdenes públicos y difamación de las instituciones y organizaciones, héroes y mártires.

El Observatorio de Derechos Culturales reiteró la exigencia de libertad inmediata para el rapero y denunció, una vez más, la instrumentalización del sistema penitenciario cubano contra artistas, activistas y voces críticas que confrontan al Gobierno de Cuba.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió, hace pocos días en un informe, un contundente fallo contra el Estado cubano, determinando la ilegalidad de la condena de Castillo Pérez.

Castillo es cofundador del Movimiento San Isidro y coautor de la canción Patria y Vida, cuyo título fue usado como bandera en las protestas multitudinarias del 11 de julio de 2021.

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    Yolanda Huerga

    Yolanda Huerga nació en Bayamo, Granma, Cuba. Se graduó en Filología y Lingüística en la Universidad de Oriente en 1989. Durante casi 20 años trabajó en el sistema de bibliotecas públicas de la isla. En 2003, fundó junto a otras mujeres el movimiento Damas de Blanco, organización que recibió en 2005 el Premio a la Libertad de Conciencia Andrei Sakharov del Parlamento Europeo. En 2005 viajó a Estados Unidos junto su hijo y su esposo, el poeta y periodista Manuel Vázquez Portal, condenado a 18 años durante la Primavera Negra de Cuba. Desde 2008 trabaja en Miami, en la Oficina de Transmisiones a Cuba, como periodista de Radio Martí. Recibió en 2021 el Premio Burke a la Excelencia Periodística que otorga la Agencia de Estados Unidos para Medios Globales.

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