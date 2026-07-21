EEUU aprueba parole humanitario para el rapero y preso político cubano Maykel Osorbo

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El Departamento de Estado de Estados Unidos aprobó un parole humanitario para el rapero y preso político cubano Maykel Castillo Pérez, popularmente llamado por su nombre artístico El Osorbo.

La información la hizo pública este 21 de julio, el Observatorio de Derechos Culturales (ODC), que aseguró que esta gestión se fundamenta en la certeza de que su encarcelamiento arbitrario coarta su libertad de expresión y creación artística, tiene un origen político y ha violado sus derechos humanos.

“Maykel Castillo está en la prisión de máxima seguridad de Guanajay, condenado a nueve años. Por lo tanto, le quedarían cuatro años por cumplir, pero ya recibimos la noticia de que su parole humanitario fue aprobado acá en Estados Unidos, lo cual le proveería una forma para salir del país, como él ya decidió que haría”, dijo Anamely Ramos, especialista del ODC.

“Esta es una decisión que Maykel toma cada vez que una oportunidad así aparece. No es la primera vez, pero realmente no tenemos confirmación aún de que el régimen de La Habana lo dejaría irse y estaremos dando más informaciones sobre eso en los próximos días, en las próximas semanas”.

El artista había sido trasladado el pasado 10 de julio, de la prisión Kilo 5 y Medio de Pinar del Río, a la cárcel de Guanajay, en la provincia Mayabeque, donde este martes recibió su primera visita.

Durante el encuentro, Osorbo confirmó que fue ubicado en el área conocida como “incrementada”, donde permaneció el también artista Luis Manuel Otero Alcántara, la mayor parte del tiempo de su reclusión.

El movimiento ocurrió apenas tres días después de que Luis Manuel fuera sacado de ese penal y llevado a una casa de visita de la Seguridad del Estado a esperar el permiso para viajar a Estados Unidos, según sus propias declaraciones a este medio.

Castillo Pérez cumple su sentencia por los delitos de desacato, atentado, desórdenes públicos y difamación de las instituciones y organizaciones, héroes y mártires.

El Observatorio de Derechos Culturales reiteró la exigencia de libertad inmediata para el rapero y denunció, una vez más, la instrumentalización del sistema penitenciario cubano contra artistas, activistas y voces críticas que confrontan al Gobierno de Cuba.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió, hace pocos días en un informe, un contundente fallo contra el Estado cubano, determinando la ilegalidad de la condena de Castillo Pérez.

Castillo es cofundador del Movimiento San Isidro y coautor de la canción Patria y Vida, cuyo título fue usado como bandera en las protestas multitudinarias del 11 de julio de 2021.