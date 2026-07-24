Congresistas respaldan nuevas sanciones contra funcionarios y empresas vinculadas al régimen cubano

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Legisladores republicanos del sur de la Florida respaldaron este jueves la nueva ronda de sanciones impuesta por el gobierno del presidente Donald Trump contra funcionarios y entidades vinculadas al régimen cubano, calificándola como un paso para aumentar la presión sobre La Habana y apoyar las demandas de libertad en la isla.

Las reacciones se produjeron después de que el Departamento del Tesoro anunciara la incorporación de dos ciudadanos cubanos y nueve empresas estatales a la Lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).

"La presión está dando resultado y el régimen se está desmoronando gracias al liderazgo del presidente Trump y al valiente pueblo que exige libertad en toda la isla. ¡Cuba es la siguiente!”, publicó en X el congresista Carlos Giménez.

“¡La libertad de Cuba es nuestra gran asignatura pendiente y con la presión de nuestros aliados en la Casa Blanca, las exigencias del pueblo cubano manifestándose en las calles y el reclamo de nuestro exilio, vamos a lograrlo!”, escribió en otro mensaje.

Las medidas alcanzan a sectores estratégicos de la economía cubana, entre ellos la exportación de servicios médicos, la industria energética, el transporte marítimo, las finanzas y la Terminal de Contenedores del Mariel, vinculada al conglomerado militar GAESA.

Por su parte, el congresista Mario Díaz-Balart elogió la decisión del gobierno estadounidense y afirmó que las sanciones refuerzan el respaldo de Washington a los cubanos.

“Yo aplaudo al presidente Trump y al secretario Rubio por seguir exigiendo responsabilidades al régimen cubano, atacando sus redes corruptas y a quienes se lucran con el trabajo médico forzado", comentó.

"Estados Unidos y el presidente Trump apoyan al pueblo cubano y protegerán con firmeza los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos en nuestro hemisferio”, señaló.

Las sanciones anunciadas por el Tesoro incluyen al ministro de Salud Pública de Cuba, José Ángel Portal Miranda, y a Gretza Sánchez Padrón, vinculada a la Unidad Central de Cooperación Médica, organismo encargado de coordinar las misiones médicas cubanas en el extranjero.

También fueron designadas nueve entidades relacionadas con la comercialización de servicios médicos, el sector energético, el transporte marítimo, las finanzas y la infraestructura portuaria.

La inclusión en la lista SDN implica el bloqueo de bienes e intereses sujetos a la jurisdicción estadounidense y prohíbe, salvo autorización de OFAC, que ciudadanos y empresas estadounidenses realicen transacciones con las personas y entidades sancionadas. Además, las medidas aumentan el riesgo para bancos, navieras e inversionistas extranjeros que mantengan relaciones comerciales con los designados.

"Hoy, he designado a nueve entidades y dos personas vinculadas a la dictadura, incluyendo a cuatro actores malintencionados que se benefician de la explotación y el trabajo forzoso de las brigadas médicas del régimen en el extranjero, así como a una red de evasión de sanciones vinculada al conglomerado militar cleptocrático GAESA", escribió Rubio.

"Quien apoye, patrocine o preste servicios a estos actores sancionados corre el riesgo de ser sancionado. Los bancos extranjeros y otras empresas que presten servicios o administren fondos para estas entidades deben suspender dichas actividades de inmediato”, indicó.