Luis Manuel agradece a Martí Noticias: "Llevamos un pila de años fajaos y vamos a seguir fajaos"

Getting your Trinity Audio player ready...

El artista y activista cubano Luis Manuel Otero Alcántara, líder del Movimiento San Isidro, arribó este sábado a Miami tras ser excarcelado y forzado al exilio por el régimen cubano.

Su llegada cierra cinco años de prisión en Guanajay y marca un nuevo capítulo en su lucha por la libertad de Cuba.

Otero fue recibido con emoción por sus amigos, parte de la comunidad cubana en el exilio, y numerosos medios de prensa.

Preguntado por unas palabras sobre nuestro trabajo de informar al pueblo cubano, el artista respondió con gratitud:

"Martí Noticias me vio crecer, me hizo parte de la realidad del exilio, gracias por existir... Llevamos un pila de años fajaos, y vamos a seguir fajaos, gracias a Martí Noticias por todo", dijo.

La bienvenida oficial

El Secretario de Estado Marco Rubio emitió un comunicado oficial este sábado: “Luis Manuel Otero Alcántara enfrentó años de represión y condiciones inhumanas bajo el régimen castrista. Su valentía al aparecer con la bandera cubana en ‘Patria y Vida’, himno de la libertad, inspiró a millones. Es un privilegio darle la bienvenida a Estados Unidos como un héroe de la causa cubana”.

Rubio reiteró la exigencia de liberar a Maykel “Osorbo” Castillo Pérez y al resto de los presos políticos, y llamó a respetar los derechos fundamentales y convocar elecciones libres en Cuba.

Reconocidas organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional, Freedom House, PEN International y Cubalex celebraron su libertad, pero criticaron el destierro como una violación más y reiteran el llamado a liberar a los demás presos políticos.

En el ámbito político estadounidense, el congresista republicano Mario Díaz-Balart (FL-26), vicepresidente de la Comisión de Asignaciones de la Cámara y presidente de la Subcomisión de Política Exterior, emitió una declaración de bienvenida: “Luis Manuel, líder del Movimiento San Isidro y reconocido artista, enfrentó años de represión y condiciones inhumanas en una prisión de máxima seguridad bajo el régimen castrista. Luis Manuel apareció con la bandera cubana en el video de la canción ganadora del Grammy ‘Patria y Vida’, que se convirtió en un himno de libertad para el pueblo cubano".

El influyente congresista cubanoamericano dijo que "Al igual que muchos otros en Cuba, estos activistas prodemocracia lo arriesgaron todo por la libertad del pueblo cubano".

Su primer performance en libertad

El artista cubano estuvo en la Ermita de la Caridad donde junto a cientos de personas que acudieron a verlo, reconstruyó una imagen de la Virgen de la Caridad y pidió por los presos políticos que quedaron en Cuba.

Esta acción es su primer performance desde que llegó a los Estados Unidos como exiliado.

Miles de fieles cubanos al llegar al país que los acoge en libertad agradecen a la Patrona de Cuba la posibilidad de haber llegado a puerto seguro y en muchos casos reunificarse con familiares y amigos.

También oran a la Caridad del Cobre para que bendiga sus primeros pasos en el exilio.