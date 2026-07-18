"Ahora sí, ¡Luis Manuel está libre!" (VIDEO)

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"Luis Manuel Otero Alcántara está volando hacia el aeropuerto internacional de Miami, en el vuelo AA2706. Ahora sí, ¡Luis Manuel está libre!", anunciaron hoy las redes sociales de uno de los artistas disidentes más conocidos de Cuba.

La llegada a Miami del fundador del Movimiento San Isidro, condenado en junio de 2022 a cinco años de prisión por los delitos de ultraje a los símbolos patrios, desacato y desórdenes públicos, ha generado gran expectativa en la comunidad de exiliados cubanos.

Numeroso medios de prensa y sus amigos cercanos acudieron a recibirlo al Aeropuerto Internacional de Miami.

"Nos vemos en la Ermita de la Caridad donde Luis Manuel estará realizando un performance", indica un llamado para este 18 de julio de 2026 a las 6:30 pm en los predios de la Ermita de la Caridad de Miami.

El artista tiene entre sus primeros deseos visitar la Ermita de la Caridad y dejar una ofrenda de acción de gracias.

Se trata de un gesto que repiten miles de fieles cubanos al llegar al país que los acoge en libertad. Los devotos agradecen a la Patrona de Cuba la posibilidad de haber llegado a puerto seguro y en muchos casos reunificarse con familiares y amigos. También oran a la Caridad del Cobre para que bendiga sus primeros pasos en el exilio.

Al creador lo arrestaron el 11 de julio de 2021 cuando intentaba sumarse a las masivas manifestaciones de ese día en La Habana. Organizaciones internacionales como Amnistía Internacional lo declararon preso de conciencia.

El artista debía quedar en libertad el 9 de julio de 2026, al extinguirse su condena. Sin embargo, dos días antes, el 7 de julio, fue retirado de la prisión de Guanajay por agentes de la Seguridad del Estado y desde entonces las autoridades cubanas no informaron oficialmente sobre su paradero ni sobre la base legal de su retención.

Allegados al artista aseguraron durante esos días que únicamente habían tenido contacto con él mediante breves llamadas telefónicas realizadas desde dispositivos controlados por agentes de la policía política, quienes, según denunciaron, supervisaban las conversaciones mientras avanzaban los trámites de un permiso migratorio hacia Estados Unidos.

Ante la falta de información sobre su ubicación, la organización de derechos humanos Cubalex presentó un recurso de habeas corpus ante el Tribunal Provincial Popular de La Habana el 13 de julio. La ONG denunció posteriormente que el tribunal no emitió una resolución dentro del plazo legal de 72 horas y que el expediente continuaba “en tramitación”, pese al vencimiento del término establecido por la legislación cubana.

El caso motivó la intervención del Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas, que activó una Acción Urgente para solicitar al Estado cubano información sobre el paradero del artista y las medidas adoptadas para garantizar su integridad física.

Otero Alcántara se ha convertido en una de las figuras más visibles de la disidencia cubana a través del arte. Su trayectoria ha sido reconocida con el Premio Václav Havel a la Disidencia Creativa (2025), el Premio Rafto de Derechos Humanos (2024), el Premio Impacto Príncipe Claus (2022), el Premio Libertad de Freedom House (2022) y el Premio Oxi al Coraje (2021). En 2021 también fue incluido por la revista TIME entre las 100 personas más influyentes del mundo.