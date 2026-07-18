Reacciones a la llegada de Otero Alcántara a Miami

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El artista y activista cubano Luis Manuel Otero Alcántara llegó este sábado a Miami tras ser excarcelado y forzado al exilio por el régimen cubano, después de cinco años de prisión.

Su arribo ha generado numerosas reacciones de solidaridad en el exilio.



Reconocidas organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional, Freedom House, PEN International y Cubalex celebraron su libertad, pero criticaron el destierro como una violación más y reiteran el llamado a liberar a los demás presos políticos.

En el ámbito político estadounidense, el congresista republicano Mario Díaz-Balart (FL-26), vicepresidente de la Comisión de Asignaciones de la Cámara y presidente de la Subcomisión de Política Exterior, emitió una declaración de bienvenida:

“Luis Manuel, líder del Movimiento San Isidro y reconocido artista, enfrentó años de represión y condiciones inhumanas en una prisión de máxima seguridad bajo el régimen castrista. Luis Manuel apareció con la bandera cubana en el video de la canción ganadora del Grammy ‘Patria y Vida’, que se convirtió en un himno de libertad para el pueblo cubano".

El influyente congresista cubanoamericano dijo que "Al igual que muchos otros en Cuba, estos activistas prodemocracia lo arriesgaron todo por la libertad del pueblo cubano".

"Agradezco que ahora se encuentre a salvo en Estados Unidos. Es un privilegio recibirlo como héroe y mantener una firme solidaridad con el pueblo cubano en su lucha por la libertad. Seguimos exigiendo la liberación de Maykel ‘Osorbo’ Castillo Pérez y todos los presos políticos, el respeto a los derechos básicos de expresión, reunión y creencias, y la convocatoria de elecciones libres, justas y multipartidistas", concluye el legislador.