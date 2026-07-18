Rubio publica mensaje de bienvenida a Luis Manuel Otero Alcántara

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Bienvenida a un artista que se enfrentó valientemente a la opresión del régimen cubano

Declaración de prensa

18 de julio de 2026

Luis Manuel Otero Alcántara, valiente artista cubano y líder del Movimiento San Isidro, llegó a Estados Unidos tras años de encarcelamiento injusto a manos del ilegítimo régimen cubano. El único «delito» de Otero Alcántara fue negarse a guardar silencio y utilizar su arte para exigir las libertades fundamentales que se les han negado a los cubanos de a pie durante casi siete décadas.

El Movimiento San Isidro, que él ayudó a construir, fue un faro de esperanza para una generación de cubanos que se negaron a vivir bajo la tiranía. El temor del régimen a que los cubanos comunes expresaran la verdad sobre la vida bajo el comunismo y la represión constante quedó patente en su cobardía al encarcelar a Otero Alcántara. Por atreverse a imaginar una Cuba libre, fue acosado, detenido y encarcelado una y otra vez; hoy, sin embargo, se encuentra en el exilio.

La Administración Trump mantiene su compromiso con la búsqueda de libertad del pueblo cubano frente a la tiranía, así como su apoyo a la democracia, la prosperidad y las libertades fundamentales. Exigimos la liberación inmediata de los más de 700 presos políticos detenidos injustamente por el régimen. La comunidad internacional debe dejar de hacer la vista gorda ante las violaciones de los derechos humanos cometidas por el régimen cubano y unirse a nosotros para exigir el fin de su represión.