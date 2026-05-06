EEUU presenta delegación que asistirá a toma de posesión de Laura Fernández en Costa Rica

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El vicesecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, encabezará la delegación presidencial estadounidense que asistirá este jueves 8 de mayo a la toma de posesión de la presidenta electa de Costa Rica, Laura Fernández.

Kristi Noem, en su cargo de Enviada Especial del programa Escudo de las Américas, y Michael Kozak, Alto Funcionario de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, también formarán parte de la representación estadounidense que viajará al país centroamericano.

Según una nota de prensa emitida hoy por el Departamento de Estado, durante su visita a San José, Landau sostendrá reuniones bilaterales con la presidenta electa Fernández y altos funcionarios del próximo gobierno costarricense.

El objetivo es reforzar la sólida relación entre ambos países y preparar el terreno para una estrecha colaboración en los próximos cuatro años.

Entre las prioridades destacadas por Washington figura el fortalecimiento de la cooperación en materia de seguridad, la ampliación de los lazos comerciales y la atracción de mayor inversión estadounidense en Costa Rica.

La delegación presidencial de Estados Unidos también está integrada por Melinda Hildebrand, Embajadora de Estados Unidos ante la República de Costa Rica; Ana Quintana-Lovett, Vicesecretaria Adjunta de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental; y Matthew Rhodes, Jefe de Planta de la Oficina del Asesor, Departamento de Estado.