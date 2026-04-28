Declaración conjunta denuncia presión de China sobre buques panameños

Getting your Trinity Audio player ready...

Estados Unidos y cinco países de América Latina y el Caribe emitieron una declaración conjunta en respaldo a la soberanía de Panamá, en medio de tensiones por acciones que afectan el comercio marítimo y la estabilidad regional.

El comunicado, suscrito por Estados Unidos, Bolivia, Costa Rica, Guyana, Paraguay y Trinidad y Tobago, expresó preocupación por lo que describieron como “presión económica selectiva” de China y por recientes incidentes que involucran a buques con bandera panameña.

“Reafirmamos que la libertad de nuestra región es innegociable”, señala el texto difundido por la Oficina del Portavoz del Departamento de Estado.

Los gobiernos firmantes indicaron que siguen de cerca las acciones que se produjeron tras una decisión de la Corte Suprema panameña sobre las terminales portuarias de Balboa y Cristóbal.

De acuerdo con la declaración, dichas acciones “constituyen un flagrante intento de politizar el comercio marítimo e infringir la soberanía de las naciones de nuestro hemisferio”.

“Panamá es un pilar de nuestro sistema de comercio marítimo y, como tal, debe permanecer libre de cualquier presión externa indebida”, afirmaron, advirtiendo que cualquier intento de socavar su soberanía “representa una amenaza para todos”, indicaron.

El comunicado concluye con un mensaje de respaldo al gobierno panameño y un llamado a la cooperación hemisférica. “Nos solidarizamos con Panamá” y reiteraron su compromiso con “la paz, la seguridad y la prosperidad” en las Américas.