EEUU al tanto del caso de Walnier Luis; el preso del 11J fue sometido a dos cambios de prisión en una semana

La Embajada de los Estados Unidos en Cuba expresó profunda preocupación por el trato que recibe el preso político Walnier Luis Aguilar, quien ha sido trasladado a Sancti Spíritus a la prisión "Nieves Morejón", en el poblado de Guayos.

Su padre, Wilber Aguilar, un tenaz activista por la libertad de los presos políticos cubanos, confirmó este viernes a Martí Noticias el traslado de su hijo de una provincia a la otra. Es la segunda ocasión en esta semana en que el joven es conducido de un penal a otro, primeramente fue llevado esposado a la cárcel de Agüica, en Matanzas.

En ambos casos, los movimientos del recluso se hicieron sin previo aviso a los familiares.



"Quiero verlo lo más pronto posible. Hoy era su día de visita en el Combinado de Este, pero ya la perdió", dijo el activista que acudió a una citación en la unidad policial de Capri en La Habana.

"El muchacho ha estado esposado en los carros dos veces en menos de una semana (...) Esta es la situación que estoy viviendo ahora mismo. Pero aquí estoy, firme, sin rendirme. Libertad para mi hijo, libertad para todos los presos políticos, y paz para las familias cubanas", declaró el padre del preso político.

En el mensaje publicado en redes sociales, la sede diplomática de Estados Unidos reiteró su llamado a la liberación de todos los presos políticos, subrayando que ya es hora de poner fin a estos abusos.

Walnier Luis, con discapacidad intelectual certificada por los médicos, ha estado encerrado con reos de alta criminalidad, a pesar no tener antecedentes penales antes de ser detenido y condenado en las manifestaciones del 11 de julio de 2021.

El joven fue sentenciado a 12 años de privación de libertad por supuesta "sedición" tras manifestarse pacíficamente el 11 de julio de 2021 en el reparto La Güinera, en La Habana.