Dólares, pesos, MLC... economistas cubanos aconsejan en qué moneda ahorrar

El economista cubano Pavel Vidal recomendó a los residentes en la isla preservar sus ahorros en divisas, mientras su colega, el académico Omar Everleny Pérez Villanueva, dijo a Martí Noticias que la moneda libremente convertible está perdiendo valor cada día.

"En el escenario actual, conservar reservas en monedas fuertes sigue siendo una estrategia razonable para protegerse frente a la inflación, la incertidumbre económica y la pérdida de valor del peso cubano", apuntó Vidal, doctor en Ciencias Económicas.

En un análisis publicado en el Observatorio de Monedas y Finanzas de Cuba (OMFi), que coordina este académico conjuntamente con la publicación El Toque, el experto advierte a los ciudadanos de la isla que también "convendría mantener una proporción de pesos cubanos en los portafolios de ahorro".

En cuanto a la moneda libremente convertible (MLC), aconseja "minimizar los ahorros" debido al riesgo e incertidumbre que la acompaña y asegura que se espera que continúe su caída, con valores entre 255-265 CUP.

Otras observaciones del OMFi publicadas esta semana estiman que el salario medio mensual de Cuba de 5839 CUP equivale a sólo 15.78 USD y la pensión mínima, de 1 528 CUP, se traduce en solo 4.13 USD.

Por otra parte, el observatorio pronostica que se estabilizarán las tasas del dólar y el euro y se contempla incluso una caída de entre el 3 % y 5 %, con tasas alrededor de 357-368 CUP por dólar y de 372-383 CUP por euro.

En declaraciones a Martí Noticias, Pérez Villanueva coincide con la valoración del OMFi al afirmar que el MLC está perdiendo valor cada día, a su juicio, por dos motivos principales: que la gasolina que se vende por la libre solo puede pagarse en dólares y que casi todas las tiendas en MLC están pasando a dólares.

"La gente no está poniendo nuevo dinero en las cuentas en MLC... la población que recibe remesas no pone dinero ya en MLC, porque una de las cosas que está pasando, que me parece que es muy importante, es que aceptan el dólar en efectivo, es decir, aunque no hay confianza en el sistema bancario cubano, eso no importa tanto, porque ya tú puedes pagar en las tiendas en dólares, en dólares en efectivo y entonces, no lo depositas, tú solamente pagas lo que vas a gastar y eso creo que es un paso positivo", dijo Pérez Villanueva.

El académico describe un escenario donde la entrada de dólares es más limitada: "Los aviones de American (Airlines) están viniendo con la mitad de las personas, y hasta menos, y eso es menos remesas que está yendo a Cuba. Muchas de las instituciones oficiales recibían vía remesas, dinero y ahora medio que no están al nivel de años anteriores".

Por tanto, el economista considera que va a haber un fortalecimiento del dólar y puede haber una apreciación del peso cubano, pero no en el corto plazo. "La producción todavía en moneda nacional no se ve, la gente van a seguir necesitando cambiar de dólares a moneda nacional, a la tasa de cambio de 370, al no ser que aparezca de pronto la tan anunciada tasa de cambio que el gobierno ha dicho que lo va a implementar, lo dijo en enero, estamos en el mes de mayo, y no funciona. Si esa tasa de cambio es bastante elevada, es decir, muy cerca, del mercado informal, la gente iría al Estado a vender los dólares pero eso todavía no se sabe".

Las declaraciones del economista Omar Everleny Pérez Villanueva fueron tomadas de una entrevista con el periodista Amado Gil en el programa Las noticias como son de Radio Martí