Cubanos varados en México expresan pesimismo ante cumbre sobre migración

El gobierno de Cuba confirmó su participación en la cumbre sobre migración que se celebrará el domingo en Palenque, estado de Chiapas, y en la que participarán los mandatarios de Venezuela, Haití, Honduras, Colombia, Ecuador y Guatemala.

El objetivo es buscar una estrategia común sobre migración para presentarla en noviembre al presidente Joe Biden.

Martí Noticias entrevistó a dos migrantes cubanos que esperan en diferentes partes de México a “que Dios haga un milagro” para poder seguir adelante, hacia Estados Unidos, tras el incremento de las trabas que las autoridades mexicanas han instrumentado.

“Ni siquiera con la cita (con las autoridades fronterizas de EEUU), no te dejan salir de aquí de este lugar. A muchos los han bajado de los autobuses con sus citas porque ya no pueden volar a Ciudad México, pero la gente se monta en el autobús, de todos modos, y en el camino la Inmigración los detiene, los baja de los autobuses, los detienen por pocas horas y los sueltan; y la gente continúa caminando hasta qué llegan a la capital y de allí sí pueden volar hasta la frontera con Estados Unidos”, explicó el ex preso político Yanier Jouver Cisneros, natural de Guantánamo, pero ahora en tránsito por Tuxtla Gutiérrez, la capital del estado de Chiapas.

La reunión pretende, dijo el presidente de México Andrés Manuel López Obrador, reducir el flujo migratorio hacia Estados Unidos y poner en la palestra las causas que lo generan.

“Esta cumbre, yo creo que es más para firmar lo que tienen acordado ya, que es empezar a recibir los migrantes [en los países de origen] porque sencillamente el Gobierno de Estados Unidos está presionando fuerte a todos estos estados que han permitido, de cierta manera, que se de esta crisis migratoria, muchos huyendo de sus países por la situación económica, y otros por persecución política como es mi caso”, indicó.

“Lo que van a anunciar que harán, de hecho, ya lo están haciendo con los cubanos”, devolviéndolos al territorio nacional, añadió.

Los mandatarios o sus representantes discutirán cómo mitigar las causas que originan la migración masiva. En este sentido el gobernante mexicano retomó su diatriba contra “el bloqueo de Estados Unidos a Cuba” que, para él, es un agravio mayor a los cubanos y el culpable de la situación económica que espolea a los cubanos a emigrar.

“Claro que no es por el bloqueo, es por la dictadura que nos ha llevado a la miseria desde hace 64 años. Cada vez estamos peor y al haber una puerta abierta que es Nicaragua, todo el que pueda salir va a salir, el que no sale es porque no puede, no tiene con qué”, consideró la activista camagüeyana, Marisol Peña Cobas, quien se vio forzada a emigrar para no afrontar un juicio político y ahora se encuentra varada en Tamaulipas, México.

“En Cuba que no hay prosperidad, no hay un futuro, ni un presente. Todo gira alrededor de la dictadura, los únicos que pueden vivir como personas, no, como millonarios, son los dictadores. No es justo que nosotros, siendo personas trabajadoras, tengamos que depender de que alguien nos mande algo de su salario”, señaló.

“En Cuba, aunque muchos, por ignorancia, no lo reconozcan, todo tiene que ver con política porque la causa de que la economía en Cuba no haya funcionado por 64 años es por culpa de la política que ha implantado la dictadura, porque no le da paso al ciudadano cubano para que se abra camino, que se desarrolle, porque todo tiene que ser a través de ellos, ellos son los dueños de todo. Todo tiene que ver con la política interna del país, el bloqueo interno que nos bloquea la libertad”, recalcó.

México incrementó las deportaciones de migrantes en situación irregular tanto cubanos como de otras nacionalidades.

En el encuentro, López Obrador insistirá en "atender las causas, ir al fondo, no nada más estar conteniendo o pensando en militarizar las fronteras, en los muros, eso no resuelve".

Cuba y Estados Unidos acordaron en noviembre pasado reanudar los vuelos de deportación para los migrantes tachados de "inadmisibles" por Washington.

Según informes oficiales, en lo que va de año el país norteño ha devuelto a la Isla más de 4.200 de sus habitantes que trataron de entrar a territorio estadounidense por vía marítima y aérea.