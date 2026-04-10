CIDH alerta por ataques a periodistas durante marcha en Caracas (VIDEO)

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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó preocupación por las agresiones sufridas por periodistas y trabajadores de la prensa durante la movilización de trabajadores, jubilados y estudiantes que intentó llegar este jueves al Palacio de Miraflores, en Caracas.

La protesta, convocada para exigir mejoras salariales y reivindicaciones laborales, terminó siendo reprimida por efectivos antimotines de la Policía Nacional Bolivariana en distintos puntos del centro de la capital.

En medio de los empujones, gases y cierres de vías, al menos diez reporteros, camarógrafos y fotógrafos resultaron agredidos mientras documentaban la jornada, según denunció el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, SNTP.

Las agresiones ocurrieron horas después de que la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, hiciera un llamado a la conciliación nacional y pidiera “superar la confrontación”. Sin embargo, en la calle, la actuación de los cuerpos de seguridad dejó nuevamente a la prensa entre los principales afectados de la jornada.

La Asociación de Periodistas Venezolanos en el Extranjero, APEVEX, condenó los hechos y aseguró que la represión contra comunicadores confirma que el ejercicio del periodismo continúa enfrentando riesgos en Venezuela.

Carlos Roa, vocero de la organización, señaló que varios trabajadores de la prensa fueron golpeados, despojados de sus equipos y obligados a retirarse de los sitios de cobertura.

“El hecho de que se hayan reprimido a periodistas que estaban haciendo su trabajo, incluso con violencia física, con confiscación de equipos y destrucción de material, demuestra que el ejercicio del periodismo sigue enfrentando los mismos riesgos”, afirmó Roa.

Entre los afectados figuran periodistas de VPITV y de la televisora TELEVEN, además de corresponsales extranjeros que cubrían la movilización. El dirigente sindical José Patines denunció que los funcionarios actuaron “sin el menor pudor” incluso a plena luz del día.

Una de las periodistas agredidas fue Irene Mejías, corresponsal de VPITV, quien relató que un funcionario golpeó con un escudo antimotines a su camarógrafo y luego ambos fueron rociados con gas pimienta para obligarlos a retirarse.

“Un funcionario de la Policía Nacional Bolivariana golpeó con su escudo a mi camarógrafo y posteriormente nos roció con gas pimienta para sacarnos de ese lugar”, denunció Mejías.

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH manifestó preocupación por los hechos y recordó al Estado venezolano su obligación de garantizar el trabajo de la prensa y proteger a quienes cubren manifestaciones públicas. El organismo advirtió que la violencia contra periodistas afecta también el derecho de los ciudadanos a recibir información.

En un informe reciente sobre Venezuela, la CIDH sostuvo que el país continúa enfrentando un deterioro severo de las libertades fundamentales y señaló que las agresiones contra periodistas forman parte de un patrón de restricciones a la libertad de expresión y persecución de voces críticas.

El SNTP recordó que durante 2026 ha documentado decenas de agresiones contra trabajadores de la prensa, incluyendo detenciones arbitrarias, amenazas, confiscación de equipos y restricciones para cubrir actos públicos. Organizaciones como APEVEX y el Colegio Nacional de Periodistas insistieron en que estos hechos deben ser investigados y sancionados para evitar que se repitan.