Banco Central de Cuba autoriza a empresa gallega a gestionar remesas

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La Habana legalizó a una empresa recién creada en Galicia, España, para el envío de remesas a la isla. La autorización quedó formalizada por medio de una resolución publicada el martes en la Gaceta Oficial de Cuba.

El Registro Mercantil de la ciudad de Lugo donde fue creada BAGALSO INTERNACIONAL, S.L., indica que es una sociedad limitada unipersonal constituida el 4 de junio de 2025, con un capital social de solo 3.000 euros.

El Boletín Oficial del Registro Mercantil de Lugo indica que el administrador único y socio único es el empresario gallego Eduardo Valín Fernández, consejero delegado de la Confederación de Empresarios de Lugo.

El registro oficial precisa que en diciembre de 2025 se nombró como apoderada a la ciudadana cubana Sonnia Alejandra Núñez del Riego, quien tiene actividad empresarial en Cuba, a través de las mipymes Sonrai Habana y Sonrai Rodamientos.

Bagalso tiene autorización en España para actuar como una entidad de crédito para la negociación y formalización de operaciones de transferencia de dinero, y en la isla, el Banco Central de Cuba le permite operar remesas bajo estrictas normas de supervisión, ciberseguridad y prevención de lavado de activos.

Por medio de la Resolución se le autoriza a "canalizar fondos, para depósito en cuentas, tarjetas de débito, o carga de tarjetas prepago de beneficiarios en Cuba; entregar efectivo en moneda nacional o en divisas a los beneficiarios; emitir comprobantes de operación de las transacciones realizadas; y desarrollar, gestionar y operar las plataformas digitales, interfaces y sistemas tecnológicos".

Juana Lilia Delgado Portal, la Ministra Presidenta del Banco Central de Cuba, incluye en la resolución una serie de obligaciones para Bagalso, entre las que destacan: transparencia sobre las tarifas, comisiones, plazos de operación y riesgos asociados al servicio, mantener separación contable y patrimonial entre las operaciones autorizadas en Cuba y las que realice en otras jurisdicciones y someterse a la supervisión, y requerimientos de información del Banco Central de Cuba, responder con todo su patrimonio, incluyendo activos en el exterior, por las obligaciones contraídas y las sanciones que eventualmente se le impongan y someterse a la jurisdicción de los tribunales cubanos.



En diciembre 2025, Cuba autorizó a Cubamax Travel Inc., empresa con sede en Hialeah, Florida, para operar remesas, incluyendo entrega de dólares en efectivo. Antes de ser autorizada por el Banco Central, Cubamax, enviaba remesas a Cuba fundamentalmente a domicilio.

En enero de 2022, el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel reveló en una reunión del Partido Comunista de Cuba, celebrada en Cienfuegos, que el monto de las remesas a Cuba ascendía 2000 millones de dólares.

La semana pasada The Economist, en un análisis económico sobre Cuba, aseguró que el monto anual de las remesas ronda en los 3000 mil millones anuales.