Hijo de un oficial de la inteligencia maneja negocio de remesas desde Cuba con socio en EEUU

Getting your Trinity Audio player ready...

El diplomático cubano Emilio Pevida Sánchez, hijo del teniente coronel de la inteligencia y embajador Emilio Pevida Pupo, maneja un negocio de remesas desde Cuba con al menos un socio en Estados Unidos, confirmó Martí Noticias.

“Remesas activas desde EEUU y Europa para Cuba”, asegura una promoción enviada desde un número telefónico registrado a nombre del teniente coronel castrista Emilio Pevida Pupo y que inicialmente circuló en grupos de WhatsApp del entorno cercano de la familia, a los que tuvo acceso nuestra redacción.

Este medio comprobó en las bases de datos de la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (ETECSA) que el número telefónico está registrado a nombre del teniente coronel, de 62 años, quien actualmente se desempeña como embajador de Cuba en Mongolia.

Cómo funciona el esquema

Para comprobar el funcionamiento del sistema, Martí Noticias contactó directamente al diplomático para solicitar el envío de dinero hacia la isla.

Durante la conversación, el hijo del embajador, Emilio Pevida Sánchez, proporcionó un número telefónico en Estados Unidos registrado a nombre de Reinier Gómez Hernández, quien aparece como receptor de las transferencias.

Martí Noticias intentó contactar a Emilio Pevida Sánchez para obtener su versión sobre estas operaciones, pero hasta el momento no ha recibido respuesta.

Entre las instrucciones compartidas por el diplomático se pide no incluir ningún tipo de descripción en las transferencias y enviar una fotografía con el nombre de la cuenta de Zelle desde la que se realizó el pago.

También advierte que en ninguna parte de la comunicación deben aparecer palabras relacionadas con el destino del dinero, haciendo hincapié en evitar el uso de la palabra “Cuba” o cualquier referencia a transferencias financieras.

El mensaje además prohíbe llamar o escribir al número utilizado para el contacto y señala que, en caso de incumplir estas normas, los organizadores del servicio no se hacen responsables de la operación.

Los bancos en Estados Unidos suelen bloquear o retrasar transferencias que contienen la palabra “Cuba” debido a las regulaciones derivadas del embargo comercial estadounidense contra la isla.

El socio en Estados Unidos

De acuerdo con información verificada por Martí Noticias, Reinier Gómez Hernández, titular de la cuenta bancaria a la que se envían los fondos, reside actualmente en Indiana.

Según fuentes consultadas por este medio, Gómez Hernández ingresó a Estados Unidos por la frontera en 2024 solicitando refugio y actualmente estaría tramitando la residencia permanente bajo la Ley de Ajuste Cubano.

Martí Noticias intentó contactar a Gómez Hernández a su número telefónico, pero no obtuvo respuesta.

Las remesas constituyen una de las principales fuentes de divisas para la economía cubana, con estimaciones que superan los miles de millones de dólares anuales enviados desde el exterior.

El trabajo diplomático de los implicados

Emilio Pevida Pupo, propietario del número telefónico en Cuba desde el que se promociona el servicio y actual embajador en Mongolia, ha desarrollado buena parte de su carrera diplomática en países de la antigua órbita soviética, en gran medida por su conocimiento del ruso.

El diplomático estudió en el Instituto Estatal de Relaciones Internacionales de Moscú, en la entonces Unión Soviética, donde cursó estudios superiores.

Su hijo, Emilio Pevida Sánchez, es quien maneja la cuenta asociada al número de teléfono, según comprobó Martí Noticias durante una comunicación telefónica.

Pevida Sánchez trabajó como diplomático en la embajada de Cuba en Damasco hasta la caída del régimen de Bachar al Assad, uno de los aliados del gobierno cubano en Medio Oriente.

Tras la captura de Damasco por fuerzas rebeldes, el funcionario cubano se trasladó a Beirut, desde donde comentó a conocidos: “La verdad que hemos pasado un infierno, pero seguimos en combate y guapeando”.

La expresión reproduce la retórica habitual utilizada por funcionarios del régimen cubano, inspirada en los discursos del gobernante Miguel Díaz-Canel.

Perfil de inteligencia

De acuerdo con el investigador Luis Domínguez, de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, Pevida Sánchez no es solo un diplomático.

“Es un oficial de la Dirección de Inteligencia del Ministerio del Interior de Cuba, altamente entrenado y preparado por la Seguridad del Estado para cualquier tipo de misión”, afirmó Domínguez, quien ha investigado tanto al padre como al hijo.

Las redes sociales de Pevida Sánchez mostraban una intensa actividad de propaganda política a favor del régimen cubano, así como interacciones con emprendimientos emergentes del llamado sector privado en La Habana, algunos vinculados al creciente negocio de remesas y servicios financieros informales en la isla.

Tras ser contactado por Martí Noticias, Pevida Sánchez restringió todas sus redes sociales.