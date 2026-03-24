¿Cuán grave es la crisis en Cuba? The Economist descifra los números rojos

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Las reservas del régimen cubano y del conglomerado militar GAESA son mínimas y el pronóstico para la economía cubana es sombrío, aseveró un reporte de la Unidad de Inteligencia del medio especializado The Economist, que intenta descifrar los números rojos de la actual crisis que estremece a la isla.

Para los expertos, la contracción del Producto Interno Bruto será de 7.2% en 2026.

De acuerdo al análisis, se trata de la peor crisis que enfrenta Cuba desde 1959: sin padrinos externos, sin divisas y con una economía híbrida degradada, donde el sector estatal corre en paralelo a uno privado pequeño y extrangulado por regulaciones.

"Las reservas totales de divisas de Cuba constituyen un secreto celosamente guardado", reconoce la publicación y asegura que varios funcionarios "estiman que el Banco Central no posee más de 3.000 millones de dólares".

Las ganancias reales de GAESA

Gaesa, el emporio de las fuerzas armadas que posee el banco más grande de Cuba, la mayoría de los hoteles turísticos y sus mayores comercios, "se rumorea que es fabulosamente rico, desviando decenas de miles de millones de dólares para la familia Castro y otros detentadores del poder", apunta The Economist.

Sin embargo, "la realidad —evidente tras un análisis de sus cuentas y conversaciones con varios funcionarios cubanos— parece ser más modesta. Antes de que Estados Unidos endureciera las restricciones, Gaesa apenas contaba con mil millones de dólares en reservas. Esa cifra está cayendo ahora con rapidez, a medida que sus lujosos hoteles permanecen vacíos. El conglomerado había destinado más del 70% de sus inversiones al turismo durante la última década; una apuesta que ha fracasado de manera espectacular".

Según fuentes de varios gobiernos occidentales consultados por The Economist, en 2025 "Cuba captó una cifra irrisoria de 9.000 millones de dólares en ingresos de origen extranjero; una suma que representa apenas una cuarta parte de lo percibido por Honduras, un país de la región con una población similar".

Las principales fuentes de divisas se han derrumbado:

La exportación de médicos, que aportaba alrededor de 4 mil millones de dólares en 2025, con unos 20.000 profesionales en el exterior a inicios de 2026, ha sido gravemente afectada tras la caída de Nicolás Maduro en Venezuela y la cancelación de este programa en al menos 15 países, por presiones de los Estados Unidos para poner fin a este esquema de explotación y tráfico humano.

Otros sectores como el turismo, la minería y la manufactura, que generaban otros 2 mil millones en 2025, incluyendo 600 millones solo en cobalto, níquel y zinc, están paralizados por la falta de combustible.

El único renglón que se mantiene intacto, según The Economist, son las remesas, estimadas en unos 3 mil millones anuales.

Las exportaciones totales, en dólares constantes de 2022, cayeron al menos un 75% entre 2000 y 2025.

The Economist invita a comprender el aprieto en el que se encuentra el régimen comunista con una observación a su economía.

"La economía cubana ha sido, desde hace mucho tiempo, una de las más extrañas y empobrecidas del mundo", analiza la publicación.

Por otra parte, recuerda que es el gobierno quien sigue fijando los precios y es propietario de la mayoría de las empresas, el que controla la totalidad de los recursos económicos, "los cuales asigna obstinadamente y de manera ineficiente a industrias en crisis, tales como la minería y la agricultura a pequeña escala".

"Las cosechas son, en la práctica, inexistentes. Las exportaciones —medidas en dólares constantes de 2022— cayeron al menos un 75% entre los años 2000 y 2025. Este declive se debió, en parte, al colapso del sector agrícola, el cual representó apenas el 15% del total de las exportaciones en 2025, frente al 52% que suponía en el año 2000", agrega el medio.

Además, señala que, a medida que los beneficios del Estado se han ido esfumando, el Banco Central ha recurrido a la emisión masiva de moneda para licuar la deuda interna mediante la inflación, reduciendo así el valor del peso y de los salarios estatales a una insignificancia casi absoluta.