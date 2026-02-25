Economía cubana cae por debajo de Haití y enfrenta recesión prolongada

Getting your Trinity Audio player ready...

La economía cubana es la más pobre de América Latina y el Caribe. Lo revela el más reciente informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en su Anuario Estadístico de América Latina y el Caribe del 2025.

Cuba está hoy en el último puesto de la región tomando en cuenta el Producto Interno Bruto per cápita a precios corrientes: 12.099,9 millones de dólares el pasado año, un 0,2 % de toda Latinoamérica.

En declaraciones a Martí Noticias, Elías Amor, economista cubano, afirma que el reporte de la CEPAL confirma que la crisis en la isla no es de ahora, sino que viene de años.





“Este informe deja claro que los años 2024 y 2025 el PIB de la economía cubana ha caído de forma acumulada alrededor de un 2,5 % en términos de comparación con América Latina y el Caribe donde hubo un crecimiento económico cercano al 5 %”, explicó el autor del blog Cubaeconomía.

El Anuario Estadístico de América Latina y el Caribe del 2025 reporta que la isla muestra 1.082,8 dólares del PIB per cápita muy por debajo de los 10.212,2 dólares que como promedio exhibe toda la región. “Cuba lleva más de dos años descendiendo en su PIB”, comentó Elías Amor.

“Y esto es lo que hace que llueva sobre mojado, y que una situación como la actual tenga visos de casi una crisis humanitaria, porque la economía se ha ido depauperando: han llegado menos turistas, ha habido menos movimientos inversores, se han fraguado menos oportunidades económicas y nada de esto tiene que ver con ningún embargo de Estados Unidos porque Cuba sigue manteniendo sus relaciones comerciales con todos los países del mundo”.

Con su Producto Interno Bruno per cápita, la economía cubana está hoy por debajo incluso de la de Haití, que alcanza los 2.136 dólares y muy inferior a la que registra su vecina República Dominicana, que alcanza los 10.867 dólares, de acuerdo con el reporte de la CEPAl.

“No solamente es una economía pobre. Es una economía que no genera recursos, recesiva, crítica”, apuntó el economista cubano.