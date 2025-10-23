Zoé Valdés publica "Hijas de Cuba", un homenaje a mujeres que han marcado la historia de la isla

Getting your Trinity Audio player ready...

La reconocida escritora cubana Zoé Valdés acaba de publicar su más reciente libro, “Hijas de Cuba”, una obra que recoge semblanzas sobre la vida y legado de diversas mujeres cubanas que, desde el siglo XIX hasta la actualidad, han contribuido al crecimiento de su país en los ámbitos familiar, patriótico, cultural y artístico.

Según explica la autora en su medio digital ZoePost, el título está inspirado en la obra de la también escritora cubana exiliada María Elena Cruz Varela y busca rendir tributo a aquellas mujeres que, dentro y fuera de la isla, han defendido su identidad y su compromiso con la libertad de Cuba.

Valdés destaca que “son mujeres especiales, pues la mayoría ha mantenido su cubanía en el exilio, poniendo todo en riesgo por la libertad de Cuba”.

Exiliada en Francia, la autora unió los esfuerzos de su proyecto ZV Lunáticas con la recién lanzada editorial de Sentir Cubano para publicar este volumen, que ya se encuentra disponible en Amazon.

La cubierta del libro fue creada por la pintora cubanoamericana Sita Gómez, quien destaca en su obra la figura de Carmen Zayas Bazán, esposa del Héroe Nacional José Martí.

Con “Hijas de Cuba”, Zoé Valdés reafirma su compromiso con la memoria y la identidad de la mujer cubana, rescatando sus voces, su fuerza y su incansable amor por la patria.