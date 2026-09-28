Yordán Alvarez fue el mejor cubano en la última semana de la campaña

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El tunero Yordán Alvarez cerró la temporada regular encendido al bate y cargó sobre sus hombros a los Astros de Houston para llevarlos a la postemporada.

Air Yordán fue el mejor cubano en la última semana de la campaña, al disparar nueve hits en 24 turnos, para average de .375, con siete carreras anotadas e igual número de impulsadas.

Como extrabases, Alvarez ligó dos biangulares y dos jonrones, para slugging de .708.

El principal candidato al premio de Jugador Más Valioso en la Liga Americana aseguró el título de los bateadores, con promedio de .316, convirtiéndose en el cuarto cubano en lograrlo en toda la historia, junto a Tony Oliva, Yuli Gurriel y Yandy Díaz.

Además, fue segundo en hits (179), cuadrangulares (42) y remolcadas (106), tercero en anotadas (105), y encabezó todas las Grandes Ligas en bases por bolas (109), promedio de embasamiento (.432), slugging (.601) y OPS (1.033).

El villaclareño Yandy Díaz, de los Rays de Tampa Bay, también tuvo muy buena semana final, al sonar siete cohetes en 21 veces, para average de .333, con cinco anotadas y cuatro empujadas, un doblete como único extrabase y slugging de .381.

"La Arañita" Díaz fue el líder en imparables del joven circuito, con 180, uno por delante de Yordán.

Su compañero de equipo, Víctor Mesa Junior, confirmó su pertenencia a las Mayores.

En los últimos siete días, Mesa se fue de 20-7 (.350), con tres anotadas e igual número de remolques, par de biangulares y slugging de .450.

El pinareño Andy Pagés, de los Dodgers de Los Angeles, regresó de la lista de lesionados listo para encarar las exigencias de la postemporada.

Pagés conectó seis hits en 18 turnos, para average de .333, con tres anotadas y cinco impulsadas.

Como extrabases, sonó un doblete y par de bambinazos, para slugging de .722.

Y su coterráneo Randy Arozarena cerró con broche de oro su participación con los Marineros de Seattle, antes de encaminarse a la agencia libre.

Arozarena bateó siete cohetes en 21 oportunidades (.333), con siete anotadas y tres remolcadas, tres dobles, un triple, y slugging de .571.

Frío, frío

El habanero Lázaro Montes, de los Marineros, dejó muchas dudas sobre su futuro, más allá del descomunal poder que mostró con sus batazos.

Montes, de 21 años, apenas consiguió tres imparables en 16 turnos, para anémico promedio de .188, con siete ponches.

El prospecto de Seattle dejó una preocupante tasa de ponches del 46 por ciento, al abanicar 24 veces en 52 turnos.