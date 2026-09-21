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Miguel Vargas retoma su paso y es el Cubano de la Semana

Le duró poco el slump a Miguel Vargas, quien repuntó y fue el Cubano de la Semana.
Le duró poco el slump a Miguel Vargas, quien repuntó y fue el Cubano de la Semana.

Sumario

  • Miguel Vargas fue el mejor cubano de la semana: bateó .348 con ocho hits en 23 turnos, cinco anotadas, nueve impulsadas, un doble, tres jonrones, ocho boletos y slugging de .783.
  • Yordan Álvarez también repuntó con Houston: promedió .400, conectó ocho hits en 20 turnos, sumó tres anotadas y tres empujadas, con dos dobles, dos jonrones y slugging de .800; mantiene el liderato de average en la Liga Americana (.313).
  • En contraste, Yandy Díaz pasó por una mala racha y se fue de 19-0, mientras Lázaro Montes apenas conectó dos hits en 12 turnos, aunque uno fue jonrón.
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Siete días antes, el habanero Miguel Vargas, de los Medias Blancas de Chicago, entró en un slump que coincidió con una mala racha de su equipo.

La recuperación llegó pronto y entre el lunes 14 y el domingo 20 de septiembre, retornó al paso que ha mantenido a lo largo de toda la campaña, para ser el mejor cubano en la semana.

En 23 turnos, Vargas disparó ocho cohetes, para average de .348, con cinco carreras anotadas y nueve impulsadas.

Como extrabases, el hijo de Lázaro Vargas sonó un doblete y tres jonrones, para llegar a 33 en la temporada, además de negociar ocho bases por bolas. Su slugging semanal fue de .783.

Otro que tuvo un notable repunte fue el tunero Yordán Alvarez, de los Astros de Houston, quien todavía persigue la Triple Corona de la Liga Americana.

Air Yordán bateó ocho imparables en 20 veces, para average de .400, con tres anotadas e igual número de remolcadas.

Yordán alvarez sigue inmerso en la lucha por la Triple Corona y por primera vez en su carrera llegó a 40 jonrones en una campaña.
Yordán alvarez sigue inmerso en la lucha por la Triple Corona y por primera vez en su carrera llegó a 40 jonrones en una campaña.

La mitad de sus hits fueron extrabases, dos biangulares y dos bambinazos, para slugging de .800.

Alvarez mantiene el liderazgo de los bateadores en el joven circuito, con promedio de .313, y va segundo en jonrones, con 40, uno detrás del dominicano Yunior Caminero, de los Rays de Tampa Bay, y en empujadas (99), a la sombra de Pete Alonso, de los Orioles de Baltimore, quien suma 105.

Y a todo vapor va cerrando el año el pinareño Randy Arozarena, de los Marineros de Seattle.

En los últimos siete días, Arozarena se fue de 22-8 (.364), con siete anotadas y un remolque, dos dobletes, un cuadrangular y slugging de .591.

Randy, quien será agente libre al finalizar la contienda, llegó a 26 bambinazos, a uno de su tope personal que alcanzó en el 2025.

Desde la lomita brilló el pinero Raisel Iglesias, de los Bravos de Atlanta.

Iglesias trabajó tres episodios inmaculados en tres partidos, en los que ponchó a cuatro, tuvo efectividad de 0.00 y se apuntó tres salvamentos, para llegar a 34 en el año y 287 en su carrera.

Su compañero de equipo, el villaclareño Víctor Mederos, se ha afianzado como una pieza fundamental en el bullpen de los Bravos.

En la semana, Mederos actuó por una entrada y dos tercios en dos partidos, con efectividad de 0.00, dos ponches, un hold y una victoria a su cuenta personal, su quinta del 2026.

Frío, frío

Con los Rays ya dentro de la postemporada, uno de sus puntales ofensivos, el villaclareño Yandy Díaz, se enfrió por completo.

Díaz se fue en blanco en 19 turnos (.000), con cuatro ponches, y se cayó de los .300, hasta los .292.

Y el jovencito Lázaro Montes, que ha deslumbrado con los Marineros por la distancia que recorren sus batazos, también padeció una mala semana.

En 12 turnos, sólo ligó dos imparables, incluido su cuarto jonrón, para average de .167, al tiempo que abanicó en la mitad de las oportunidades.

Sus cuadrangulares sobrepasan con facilidad los 400 pies de distancia, pero su tasa de ponches es del 50 por ciento, con 19 en 38 turnos.

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    Jorge Morejón

    El béisbol es mucho más que un deporte para Jorge Morejón. Es su religión. Por más de 35 años se ha dedicado a esta pasión, primero en Cuba y desde 1998 en Estados Unidos. Ha sido columnista de El Nuevo Herald, Univision.com, FOX Sports y ESPN. En 2022 ganó un premio Emmy como realizador del documental “René Arocha, el Jackie Robinson cubano”. 

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