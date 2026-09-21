Miguel Vargas retoma su paso y es el Cubano de la Semana

Getting your Trinity Audio player ready...

Siete días antes, el habanero Miguel Vargas, de los Medias Blancas de Chicago, entró en un slump que coincidió con una mala racha de su equipo.

La recuperación llegó pronto y entre el lunes 14 y el domingo 20 de septiembre, retornó al paso que ha mantenido a lo largo de toda la campaña, para ser el mejor cubano en la semana.

En 23 turnos, Vargas disparó ocho cohetes, para average de .348, con cinco carreras anotadas y nueve impulsadas.

Como extrabases, el hijo de Lázaro Vargas sonó un doblete y tres jonrones, para llegar a 33 en la temporada, además de negociar ocho bases por bolas. Su slugging semanal fue de .783.

Otro que tuvo un notable repunte fue el tunero Yordán Alvarez, de los Astros de Houston, quien todavía persigue la Triple Corona de la Liga Americana.

Air Yordán bateó ocho imparables en 20 veces, para average de .400, con tres anotadas e igual número de remolcadas.

La mitad de sus hits fueron extrabases, dos biangulares y dos bambinazos, para slugging de .800.

Alvarez mantiene el liderazgo de los bateadores en el joven circuito, con promedio de .313, y va segundo en jonrones, con 40, uno detrás del dominicano Yunior Caminero, de los Rays de Tampa Bay, y en empujadas (99), a la sombra de Pete Alonso, de los Orioles de Baltimore, quien suma 105.

Y a todo vapor va cerrando el año el pinareño Randy Arozarena, de los Marineros de Seattle.

En los últimos siete días, Arozarena se fue de 22-8 (.364), con siete anotadas y un remolque, dos dobletes, un cuadrangular y slugging de .591.

Randy, quien será agente libre al finalizar la contienda, llegó a 26 bambinazos, a uno de su tope personal que alcanzó en el 2025.

Desde la lomita brilló el pinero Raisel Iglesias, de los Bravos de Atlanta.

Iglesias trabajó tres episodios inmaculados en tres partidos, en los que ponchó a cuatro, tuvo efectividad de 0.00 y se apuntó tres salvamentos, para llegar a 34 en el año y 287 en su carrera.

Su compañero de equipo, el villaclareño Víctor Mederos, se ha afianzado como una pieza fundamental en el bullpen de los Bravos.

En la semana, Mederos actuó por una entrada y dos tercios en dos partidos, con efectividad de 0.00, dos ponches, un hold y una victoria a su cuenta personal, su quinta del 2026.

Frío, frío

Con los Rays ya dentro de la postemporada, uno de sus puntales ofensivos, el villaclareño Yandy Díaz, se enfrió por completo.

Díaz se fue en blanco en 19 turnos (.000), con cuatro ponches, y se cayó de los .300, hasta los .292.

Y el jovencito Lázaro Montes, que ha deslumbrado con los Marineros por la distancia que recorren sus batazos, también padeció una mala semana.

En 12 turnos, sólo ligó dos imparables, incluido su cuarto jonrón, para average de .167, al tiempo que abanicó en la mitad de las oportunidades.

Sus cuadrangulares sobrepasan con facilidad los 400 pies de distancia, pero su tasa de ponches es del 50 por ciento, con 19 en 38 turnos.