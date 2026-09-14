Víctor Mesa Junior es el Cubano de la Semana en las Grandes Ligas

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Víctor Mesa Junior necesitó cambiar de aires, de Miami a Tampa, para demostrar que sí merece un lugar en las Grandes Ligas.

Firmado por los Marlins junto a su hermano mayor, Víctor Víctor, como agente libre internacional en 2018, el menor de los Mesa, aunque debutó el año pasado en las Mayores, no recibió muchas oportunidades en la Capital del Sol, y en el invierno fue canjeado a los vecinos Rays, del otro lado de la Florida.

Entonces, empezó a aprovechar cada chance que le dieron y ahora se encamina hacia la temporada como una sorpresiva adición ofensiva para un equipo cuya columna vertebral la integran el cubano Yandy Díaz, el dominicano Junior Caminero y el mexicano Jonathan Aranda.

Entre el lunes 7 y el domingo 13 de septiembre, el hijo de Víctor Mesa desforró la pelota, ya en los partidos que abrió como titular en el jardín derecho, ya viniendo del banco como bateador emergente, para ser por mérito propio el Cubano de la Semana en MLB.

En 18 turnos al bate disparó diez hits, para average de .556, con ocho carreras anotadas y seis impulsadas.

Como extrabases, ligó dos dobletes, un triple y tres cuadrangulares, para un slugging de 1.333.

En 199 turnos en la campaña, ya suma 13 vuelacercas, con average de .261, promedio de embasamiento de .330, slugging de .518 y un excelente OPS de .848, todo en apenas 68 partidos.

Solamente una actuación así pudo desbancar como el cubano más sobresaliente al ganador de la semana anterior, el jardinero pinareño Randy Arozarena, de los Marineros de Seattle.

En los últimos siete días, Arozarena se fue de 24-8, para average de .333, con tres carreras anotadas y ocho remolcadas. Ahora ha pisado el home 99 veces, líder en la Liga Americana.

Entre sus hits, tuvo tres bambinazos, para llegar a 25 en el 2026, a dos de su mejor registro, que consiguió el año pasado. Su slugging semanal fue de .708.

Desde la lomita, el zurdo habanero Adrián Morejón volvió a lucirse con unos Padres de San Diego que tienen un pie dentro de los playoffs.

Morejón apareció en cinco partidos, en los que trabajó cinco innings, con dos limpias permitidas y siete ponches, para efectividad de 3.60 y un juego salvado, su tercero del año.

Con esos siete abanicados, llegó a 100 en 80.2 episodios en la campaña, uniéndose a su compañero de equipo, Mason Miller, y al zurdo Aaron Ashby, de los Cerveceros de Milwaukee, como los únicos relevistas con un centenar de ponches en el 2026.

Y el Misil Cubano, el holguinero Aroldis Chapman, siguió sumando números a su palmarés con los Medias Rojas de Boston.

Aunque tuvo apenas dos salidas, en las que retiró dos innings en blanco, registró su rescate 34 del año y el 401 de su carrera, al tiempo que quedó a sólo un ponche de la cifra inédita de 1,400 para un apagafuegos.

Frío, frío

El habanero Miguel Vargas se enfrió esta semana, de la misma manera en que su equipo, Medias Blancas de Chicago, perdió cinco de seis juegos en los últimos siete días.

En 24 turnos, Vargas solamente consiguió tres imparables, para average de .125, con nueve ponches.

El hijo de Lázaro Vargas ha sido un puntal en el ataque de los Medias Blancas, con 30 jonrones, pero luego de encabezar de principio a fin la división central de la Liga Americana, ahora ve seriamente amenazado su liderazgo por los Guardianes de Cleveland.