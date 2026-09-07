Randy Arozarena, desbordado a la ofensiva, es el Cubano de la Semana

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Mientras más se acerca a la agencia libre, el pinareño Randy Arozarena, de los Marineros de Seattle, sigue engordando sus números que le garanticen un jugoso contrato multianual a partir del 2027.

Entre el lunes 31 de agosto y el domingo 6 de septiembre, Arozarena se desbordó a la ofensiva y fue el Cubano de la Semana en Grandes Ligas.

En los últimos siete días, disparó diez hits en 28 turnos, para average de .357, con siete carreras anotadas y ocho impulsadas.

Como extrabases, Randy conectó dos dobletes e igual cantidad de jonrones, para un slugging de .643.

Inmenso también estuvo el zurdo holguinero Aroldis Chapman, cerrador de los Medias Rojas de Boston.

En la semana, Chapman actuó en cuatro partidos diferentes, en los que completó cuatro innings, en los que propinó siete ponches, se apuntó una victoria y tres juegos salvados.

Con esos rescates, llegó a 400 en su carrera, una cifra reservada a sólo nueve relevistas en toda la historia, lo que le dio un impulso enorme en sus aspiraciones a llegar algún día al Salón de la Fama de Cooperstown.

El habanero Miguel Vargas, antesalista de los Medias Blancas de Chicago, también disfrutó de una buena semana.

En 29 turnos, el hijo de Lázaro Vargas se apuntó nueve imparables, para average de .310, con tres carreras anotadas y tres remolcadas.

Como extrabases sonó un bambinazo y llegó a 30 en la campaña por primera vez en su carrera. Tuvo un slugging semanal de .414.

El pinero Raisel Iglesias, cerrador de los Bravos de Atlanta, trabajó dos innings en dos partidos, a ritmo de un hit y dos ponches, para anotarse dos salvamentos y llegar a 31 en el 2026.

Para Iglesias, fue su sexta campaña con 30 o más rescates y ahora sólo necesita 16 para llegar a 300 en las Mayores.

El villaclareño Yandy Díaz, de los Rays de Tampa Bay, volvió a demostrar por qué es considerado una máquina de batear.

En 30 turnos disparó diez cohetes, para average de .333, con cinco anotadas y dos impulsadas.

Entre sus hits sumó dos biangulares y un vuelacercas, para slugging de .500.

Su compañero de equipo, el también villaclareño Víctor Mesa Junior, sigue demostrando que pertenece a las Grandes Ligas, al aprovechar todas las oportunidades que recibe.

Esta semana, el hijo de Víctor Mesa ligó siete cohetes, todos sencillos, en 22 ocasiones, para average de .318, con cuatro anotadas y dos empujadas.