¡Aroldis Chapman para la historia: 400 salvamentos! 

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El cubano Aroldis Chapman dio un paso enorme hacia el Salón de la Fama de Cooperstown, al convertirse apenas en el noveno lanzador en la historia con 400 juegos salvados en Grandes Ligas.

Chapman salió a lanzar con ventaja de 3-1 en el noveno inning del juego del domingo de los Medias Rojas de Boston ante los Orioles de Baltimore y retiró la entrada con dos ponches, para apuntarse su trigésimo tercer rescate del año.

Asimismo, quedó a sólo cuatro ponches de los 1,400, una cifra inédita entre todos los relevistas que han pasado por las Mayores.

Chapman, de 38 años, logró su primer salvamento en 2011 con los Rojos de Cincinnati, en su segunda temporada en MLB.

De sus 400 salvados, 24 han sido precisamente ante los Orioles, aunque la mayoría de ellos cuando militaba con los Yankees de Nueva York.

Por cierto, Boston ha contado en sus filas con cinco de los nueve lanzadores con 400 o más rescates, pues antes del Misil Cubano, pasaron por el equipo Kenley Jansen (493), Lee Smith (478), Craig Kimbrel (441) y Billy Wagner (422).

Jansen y Kimbrel aún están activos, mientras que Smith y Wagner ya fueron inmortalizados en Cooperstown.

Lo que hace este logro aún más especial para Chapman es que la meta de los 400 rescates parecía estar fuera de su alcance entre 2022 y 2024.

En mayo del 2022 perdió el puesto de cerrador de los Yankees y luego se desempeñó como set up man para lanzar el octavo con los Reales de Kansas City y los Rangers de Texas, en 2023, y con los Piratas de Pittsburgh, en 2024.

En el 2025 firmó por dos años con los Medias Rojas y retomó su ritmo de salvar juegos, al punto de ser convocado en ambas ocasiones al Juego de las Estrellas.

El contrato con Boston incluía una opción para una tercera temporada, por lo que ya tiene garantizado trabajo para el 2027.

Sus nuevas metas, ahora, se enfocan en superar a John Franco (422) como el zurdo con más salvamentos, e incluso, si mantiene la salud para más allá de la próxima campaña, colarse hasta el quinto lugar de todos los tiempos, que ocupa actualmente Kimbrel.