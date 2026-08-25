Aroldis Chapman camino al Salón de la Fama de Cooperstown
“El misil cubano” es el líder en ponches de todos los tiempos entre los relevistas que han pasado por Grandes Ligas y próximamente debe llegar a los 1400 abanicados y 400 juegos salvados, por los que se ubica en el noveno lugar en este departamento. La entrevista fue realizada por Pelota Cubana USA.
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