Enlaces de accesibilidad

site logo site logo
anterior siguiente
ÚLTIMA HORA:

Audiovisuales Martí

Aroldis Chapman camino al Salón de la Fama de Cooperstown

Aroldis Chapman camino al Salón de la Fama de Cooperstown
Embed
Aroldis Chapman camino al Salón de la Fama de Cooperstown

No media source currently available

0:00 0:07:15 0:00
Descargar

“El misil cubano” es el líder en ponches de todos los tiempos entre los relevistas que han pasado por Grandes Ligas y próximamente debe llegar a los 1400 abanicados y 400 juegos salvados, por los que se ubica en el noveno lugar en este departamento. La entrevista fue realizada por Pelota Cubana USA.

Foro

Episodios

Vea todos los episodios
Ver Programas de TV Escuchar Programas de Radio
XS
SM
MD
LG