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Los Marlins de Miami se enfrentan a los Medias Rojas de Boston

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Los Marlins de Miami se enfrentan a los Medias Rojas de Boston

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Los Marlins de Miami buscan imponerse a los Medias Rojas de Boston, tras la derrota de anoche. Síganos en vivo desde las 6PM, primero Al Duro y sin Guantes y luego pelota de Grandes Ligas, desde el LoanDepot Park, el estadio de los Miami Marlins, en las voces de José “pepe” Lacayo y Jordano Carmona.

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