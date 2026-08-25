Los Marlins de Miami se enfrentan a los Medias Rojas de Boston

Los Marlins de Miami buscan imponerse a los Medias Rojas de Boston, tras la derrota de anoche. Síganos en vivo desde las 6PM, primero Al Duro y sin Guantes y luego pelota de Grandes Ligas, desde el LoanDepot Park, el estadio de los Miami Marlins, en las voces de José “pepe” Lacayo y Jordano Carmona.