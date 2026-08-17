Miguel Vargas es el Cubano de la Semana en las Grandes Ligas

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Miguel Vargas ya dejó de ser una promesa y hoy ya está dentro de la élite de los antesalistas de todas las Grandes Ligas.

El habanero de los Medias Blancas de Chicago dejó números monstruosos entre el lunes 10 y el domingo 16 de agosto y fue el Cubano de la Semana.

El hijo de Lázaro Vargas disparó siete cohetes en 22 turnos, para average de .318, con cinco carreras anotadas e igual número de impulsadas.

Seis de sus siete hits fueron extrabases, dos dobletes y cuatro jonrones, para slugging de .955.

Vargas llegó a 28 vuelacercas en la temporada, 12 más de los que disparó en el 2025.

Gran semana tuvo también el pinareño Randy Arozarena, de los Marineros de Seattle.

En 25 veces al bate, Arozarena sonó siete imparables, para average de .280, con cinco anotadas y cuatro empujadas.

Como extrabases, se apuntó dos bianulares y tres bambinazos, para llegar a 17 en la campaña y acercarse a su sexta temporada seguida de 20-20 (20 o más jonrones y 20 o más bases robadas). Su slugging semanal fue de .720.

El villaclareño Yandy Díaz, de los Rays de Tampa Bay, despertó de un breve slump y volvió por sus fueros con el madero.

En 28 turnos conectó diez hits, para average de .357, con seis anotadas y cuatro remolques.

Un doblete y dos jonrones fueron sus extrabases y su slugging fue de .607.

El hijo de Jorge "La Araña" Díaz, que se había caído de los .300, tras una larga batalla por el liderazgo de los bateadores de la Liga Americana con su compatriota Yordán Alvarez, de los Astros de Houston, volvió a subir hasta .302.

Precisamente, Air Yordán también se sacudió de un slump de poder que lo mantenía sin jonrones en el mes de agosto.

En los últimos siete días, el tunero Alvarez se fue de 20-6 (.300), con tres antadas, dos impulsadas, un doble, un cuadrangular y slugging de .500.

El bateador designado de los Astros se mantiene como líder de bateo (.321), empujadas (88), jonrones (36), hits (143), slugging (.619), OPB (.435) y OPS (1.053).

Desde la lomita, el habanero Adrián Morejón sigue intransitable en el bullpen de los Padres de San Diego.

En la semana salió a lanzar en tres partidos y en total trabajó cuatro episodios, en los que no permitió carreras limpias y abanicó a cinco.

Morejón sigue rebajando su efectividad y ya anda por 2.71, de cara a la agencia libre, donde será una de las piezas más codiciadas en el mercado.